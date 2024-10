Ponte di San Donato, finiti i lavori. Ecco la ciclabile colorata di rosso

Sono finiti i lavori sul ponte di San Donato. Il cantiere era partito il 10 luglio con l’obiettivo di creare spazi più ampi, confortevoli e sicuri, rimodulando anche la larghezza delle corsie per il traffico delle auto.

Terminati i lavori, quindi, sui 400 metri di ponte, come annuncia il Comune, oggi ci sono una pista ciclabile bidirezionale, larga 2,5 metri, rialzata rispetto alla carreggiata e colorata di rosso; due marciapiedi per i pedoni e tre corsie per il traffico privato e il trasporto pubblico adeguate a una larghezza compresa tra 2,90 metri (per le auto) e 3,50 metri (per il bus).

La realizzazione della pista ciclabile bidirezionale sul ponte è stata creata con l’obiettivo di dare continuità ai percorsi ciclabili su via San Donato, dai viali fino al confine comunale con Granarolo. L’intervento rientra nell’ambito del programma di investimenti da oltre 24 milioni di euro per dare corpo con interventi fisici alla Città 30.