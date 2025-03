"Ponte di Vigorso, spariti i fondi. Opera stralciata dall’ordinanza"

Quale futuro per il Ponte di Virgorso? A chiederselo, con preoccupazione, è la minoranza consiliare ‘Noi per Budrio’ per voce del capogruppo Enrico Procopio: "La demolizione e ricostruzione del ponte sull’Idice a Vigorso, danneggiato dall’alluvione del maggio 2023 e finanziato dall’ordinanza 13 del commissario straordinario è stata stralciata dalla nuova ordinanza dell’ottobre 2024 e non è al momento previsto nessun nuovo finanziamento. Aspettavamo fosse comunicato ai cittadini dalla sindaca, ma visto il perdurare del silenzio abbiamo chiesto chiarezza". Procopio aggiunge: "Dopo la nuova alluvione del 20 ottobre che ha inondato mezzo capoluogo a oggi non ci è stato detto qual è la pericolosità del ponte, che crea un potenziale tappo sul corso dell’Idice a Vigorso, e che ci aspettavamo venisse demolito e ricostruito entro il prossimo anno. Con la nuova ordinanza del commissario straordinario l’intervento è stato stralciato e non è al momento previsto un nuovo finanziamento. L’amministrazione Badiali ha preferito omettere la notizia di questo stralcio, senza il coraggio di informare e confrontarsi con i propri cittadini riguardo alle scelte che influenzano il loro futuro. Chiediamo con forza che vengano prese misure urgenze in tema di prevenzione a partire da una valutazione tecnica, ad oggi mai fornita, dello stato di pericolosità del ponte. Come Gruppo Consiliare ’Noi per Budrio’, ribadiamo la nostra ferma opposizione a questa gestione incoerente e priva di trasparenza".

Immediata la replica del primo cittadino Debora Badiali: "Come ampiamente spiegato in almeno due commissioni, nelle ordinanze di ottobre 2024 il Commissario ha lasciato la progettazione dell’intervento demandando a ordinanza successiva l’attribuzione delle risorse per realizzare l’opera. Questo perché l’ordinanza 33/35 segue tempi Pnrr e per tipologia di importo e tempo di realizzazione, la struttura commissariale non avrebbe garantito il termine 2026. Risulta imminente l’uscita dell’ordinanza del nuovo Commissario alla Ricostruzione Curcio. Come ente non siamo comunque stati fermi, avendo disponibilità su progettazione, per demolizione e ricostruzione, del ponte di via Rabuina, siamo stati da subito al lavoro su questo, interfacciandoci con Presidente e Commissario, che tra l’altro sono entrambi nuovi, con sopralluoghi fondamentali per affinare al meglio il progetto. Il ponte è sottoposto a monitoraggi realizzati da uno studio incaricato già dopo la prima alluvione. Il gruppo di Noi per Budrio dimostra ancora una volta di agire in malafede o di non comprendere gli atti".

Zoe Pederzini