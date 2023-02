Ponte di via Matteotti bloccato oggi a Bologna, attiviste in protesta contro la guerra

Il ponte Matteotti bloccato (Foto Dire)

Bologna, 24 febbraio 2023 – Tutto è iniziato la mattina presto, intorno alle 8: un cordone di attiviste ha bloccato il trafficatissimo ponte di via Matteotti con un’azione improvvisa, causando non pochi disagi agli automobilisti.

Un'azione contro la guerra e, allo stesso tempo, per lanciare il prossimo "sciopero globale del clima" in calendario per il 3 marzo nonchè lo "sciopero transfemminista" dell'8 marzo.

Protestano così Non una di meno, Extinction rebellion e Bologna for climate justice che con una nota segnalano di aver bloccato il traffico sul ponte.

"A un anno dall'invasione russa in Ucraina - scrivono le sigle coinvolte diffondendo anche alcune fotografie del blocco - questa guerra non accenna a fermarsi. I suoi effetti sulle vite di milioni di persone in Ucraina, in Russia, in Europa e non solo si fanno sempre più intensi. Si sta affermando una vera e propria logica di guerra che stabilisce le priorità dei governi, che rafforza la violenza, le divisioni e le gerarchie su cui si regge la nostra società capitalista, patriarcale, razzista, ecocida".