Ponte Matteotti. Crepa sul pilone: "È monitorata"

Bologna, 30 maggio 2025 – Una crepa sulla pila di ponte Matteotti: ben visibile a occhio nudo, si trova lì da anni e viene costantemente monitorata dai tecnici di Rete ferroviaria italiana (Rfi). Quella crepa sarà oggetto di un intervento, nell’arco dei prossimi due anni, che rientra in una ben più ampia programmazione di lavori straordinari su diverse opere d’arte della regione relative a Rfi. Intervento che non avverrà entro quest’anno, ma che dovrebbe essere attuato entro il 2027.

La fessura sulla pila è nota da tempo e viene continuamente controllata, fa sapere Rfi: la spaccatura è stabile, nel corso degli anni non ci sono state variazioni nella misura. Quella crepa interessa una porzione prevalentemente relativa a una protezione della pila, quindi per la gran parte riguarda la superficie, e comunque sarà oggetto di intervento a cura di Rete ferroviaria italiana in occasione della prossima manutenzione straordinaria del ponte. Nel frattempo, però, la fessura continuerà a essere sempre monitorata per eventuali interventi mirati in caso di necessità.

Ed ecco come funziona il monitoraggio: i tecnici vanno a controllare la pila di Ponte Matteotti ogni due mesi, utilizzando delle strumentazioni adeguate che sono in grado di verificare variazioni anche millimetriche della fessura. Il risultato, spiega Rfi, è che in tutto questo tempo – da quando cioè si è notata la crepa per la prima volta – non ci sono mai state variazioni né movimenti, neanche piccolissimi. La crepa è infatti rimasta invariata nella misura. Se, per caso, dovesse registrarsi un aumento della fessura o uno spostamento qualsiasi, naturalmente si andrà a intervenire immediatamente su quella pila per metterla in sicurezza, senza aspettare l’intervento programmato come da calendario.

Tra il 2026 e il 2027, comunque, Rete ferroviaria italiana procederà mettendo in atto un piano di lavori straordinari con la manutenzione di varie opere sul territorio regionale, programmazione già finanziata che prevede diversi interventi ampi.