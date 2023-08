Ponte Rizzoli, troppe vibrazioni Arriva l’asfalto fonoassorbente

Ponte Rizzoli: al via i lavori di asfaltatura con materiale fonoassorbente. La ‘rinascita’ delle strade della frazione ozzanese è stata possibile grazie alla collaborazione e sinergia con Città Metropolitana. Da tempo, infatti, i residenti a Ponte Rizzoli, la frazione di Ozzano interamente attraversata dagli Stradelli Guelfi (strada di competenza della Città Metropolitana), lamentavano l’eccessiva velocità con la quale transitano nella zona gli automezzi, sia auto che camion. Il rumore e le vibrazioni di tutti quei mezzi, stando a quanto lamentato più volte dai residenti, arrivavano fin dentro le abitazioni a ridosso della strada. I rumori più assordanti, anche alla notte, erano provocati in particolare, dal passaggio dei mezzi pesanti. Sono stati fatti nei mesi scorsi svariati incontri congiunti sul posto alla presenza del sindaco Luca Lelli, dei tecnici comunali e della Città Metropolitana.

Questi incontri hanno portato, già qualche tempo fa, alla realizzazione di un’isola rialzata con cordoli al centro dell’abitato a protezione dei pedoni e all’installazione di un impianto semaforico avente una doppia finalità: quella di fare attraversare in sicurezza i pedoni e quella di fare rallentare la velocità dei mezzi di passaggio.

"Ora al via il secondo step di quanto richiesto dai cittadini - interviene il sindaco Luca Lelli -, vale a dire la realizzazione dell’asfalto della parte della via Stradelli Guelfi che attraversa l’abitato di Ponte Rizzoli con un materiale fonoassorbente che va a diminuire, si spera in maniera rilevante, la rumorosità dei mezzi in transito". Nella notte fra oggi e domani (il 3 e il 4 agosto), infatti, la Città Metropolitana ha comunicato l’esecuzione dei lavori di asfaltatura della sp31 Stradelli Guelfi a partire dal centro abitato di Ponte Rizzoli per arrivare fino allo rotonda Terna nel territorio comunale di San Lazzaro con l’utilizzo appunto di materiale fonoassorbente nella sola parte che attraversa il centro abitato. "A nome dell’amministrazione comunale - conclude il primo cittadino ozzanese Lelli - ringrazio la Città Metropolitana per il lavoro fatto in sinergia e per la disponibilità dimostrata nell’ascoltare le ragioni esposte dai cittadini. Ora sono state messe in campo tutte le soluzioni possibili per cercare di diminuire e rendere tollerabili i disagi lamentati dai residenti".

Zoe Pederzini