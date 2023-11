Il ponte di Sasso Marconi riapre il 21 dicembre, dopo 3 anni di lavori

Sasso Marconi (Bologna), 29 novembre 2023 – La data è fissata: il 21 dicembre è prevista l’inaugurazione e quindi la riapertura al transito del ponte Leonardo da Vinci a Sasso Marconi. E’ un’intera vallata quella che da tre anni attende il ripristino della circolazione sul ponte che scavalca il corso del Reno in corrispondenza della Rupe di Sasso.

Il ponte Da Vinci di Sasso Marconi è quasi terminato

Così, salvo imprevisti si annuncia un regalo di Natale per l’Appennino bolognese e in particolare per gli automobilisti che dal 22 dicembre 2020 videro ridotto il transito veicolare su un’unica corsia, poi interdetto completamente dal 10 febbraio 2021 ed esteso anche al passaggio dei pedoni dal 9 marzo 2021.

Per il 21 dicembre al taglio del nastro è atteso il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del viceministro Galeazzo Bignami e nel frattempo da una parte all’altra della sponda continuano a ritmo sostenuto i lavori che dal 20 ottobre dello scorso anno si sono svolti sotto l’osservazione costante dei tanti automobilisti in movimento lungo la valle del Reno. Qui la rete temporanea di imprese incaricata da Anas per la cosiddetta ‘manutenzione straordinaria’ dello strategico scavalco del fiume Reno e della ferrovia Bologna-Pistoia a ridosso della Rupe di Sasso sta completando la formazione della soletta della larghezza di complessivi 15 metri con due corsie riservate alle auto e una doppia pista ciclabile e pedonale larga due metri e mezzo su ogni lato.

Viene così risolto uno snodo fondamentale per tutta la vallata del Reno e per le convergenti vallate della val di Setta e val di Bisenzio. Un intervento del valore complessivo di oltre 21 milioni di euro che ha visto la parziale decostruzione della struttura esistente (impalcato e pile in calcestruzzo armato) e la conseguente costruzione di un nuovo impalcato, in struttura mista acciaio-calcestruzzo, come conferma Anas facendo riferimento agli atti firmati dal Commissario straordinario di governo, Eutimio Mucilli, nella veste di direttore investimenti e realizzazione dell’opera.

Al completamento dell’impalcato, portato a termine all’inizio di novembre, si sono svolte le parti relative all’impermeabilizzazione, le pavimentazioni e il montaggio di buona parte delle barriere di sicurezza che saranno concluse in questi giorni. Sul lato di levante la necessità di predisporre la viabilità di accesso ha determinato il cambiamento della viabilità di transito con la chiusura della rotatoria provvisoria. E sono iniziate anche le attività tecniche per la progettazione e l’approntamento delle prove di carico in vista del collaudo statico funzionale alla definitiva apertura al traffico dell’infrastruttura che a questo punto è prevista alla metà della settimana precedente l’inizio delle festività natalizie.

I lavori di completamento continueranno poi, senza interferire con la circolazione, fino al termine delle lavorazioni necessarie alla conclusione delle opere di risanamento dell’originaria struttura ad arco di cemento armato che caratterizza il disegno del ponte.