Ponte sull’Idice, Fd’I attacca il Comune

Il ponte sulla via Emilia a Idice desta preoccupazione. L’allarme lo lanciano, a San Lazzaro, il consigliere comunale di Fd’I Alessandro Sangiorgi e la capogruppo Fd’I in Regione Marta Evangelisti: "Dopo aver appreso di una situazione di ammaloramento del ponte, ci siamo attivati sia con un sopralluogo avvenuto a novembre sia con la richiesta di maggiori chiarimenti in Comune e in Regione. Nonostante le rassicurazioni pervenute da entrambi gli enti, dai fascicoli si può notare un aggravamento progressivo e la necessità di una radicale manutenzione. Nel corso degli anni, infatti, a detta di questi monitoraggi si sono verificate pericolose ossidazioni delle volte e delle pile, fessurazioni verticali dei muri e infestazioni di vegetazione. A nostro parere e dei nostri tecnici – aggiungono –, oltre alla necessità di intervenire urgentemente, bisognerebbe implementare il controllo dello smaltimento delle acque e soprattutto l’impermeabilizzazione orizzontale sotto pavimentazione delle strutture del ponte".

La replica dal Comune non tarda ad arrivare: "Il ponte sul torrente Idice è periodicamente monitorato attraverso il supporto tecnico. Nell’ambito di tale monitoraggio sono stati riscontrati deterioramenti delle strutture e ai paramenti del ponte. Tali criticità non sono ritenute pregiudizievoli della sicurezza dell’infrastruttura, motivo per il quale non sono mai stati adottati specifici provvedimenti. Ovviamente i fenomeni di degrado rilevati non possono essere trascurati, e l’amministrazione ha inserito nel Piano triennale delle opere pubbliche per l’anno 2022, poi spostato all’anno 2023 per motivi di finanziamento, l’avvio di una campagna di indagini approfondita".

Una prima serie di ispezioni condotte sul finire del 2022, spiega il Comune, "ha portato all’adozione di alcuni provvedimenti localizzati a maggiore tutela della pubblica sicurezza, come la cerchiatura a titolo precauzionale di una delle terrazze belvedere". Quindi è stato avviato "un percorso condiviso con gli attuali appaltatori del servizio finalizzato a definire tipologia, costi e tempistiche della campagna di indagini sul ponte. Sulle base delle prime valutazioni saranno effettuati carotaggi e prospezioni geofisiche e sismiche e saranno prelevati e analizzati campioni dei materiali". Una volta completata la campagna di indagini, "presumibilmente entro il primo trimestre del 2023, i tecnici potranno quindi presentare all’amministrazione una relazione dettagliata così da poter definire compiutamente gli interventi. Per questa prima campagna di indagini è previsto un impegno economico da parte del Comune di 110mila euro".

Zoe Pederzini