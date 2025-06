"Pontelungo, a ottobre pure i cantieri del tram"

Entro fine ottobre arriveranno anche i cantieri della ‘Rossa’. E a febbraio il Pontelungo riaprirà al traffico, come già annunciato. Lo assicura Simone Borsari, assessore ai Lavori pubblici, mentre fa il punto sulla situazione in zona Santa Viola. L’azienda incaricata di realizzare i lavori del tram "poserà il materiale rotabile nella sede che verrà appositamente lasciata dall’impresa esecutrice" dei lavori al ponte. Il traffico continuerà a senso unico in direzione centro, ma l’assessore Borsari non esclude "eventuali misure particolari".

Per ora i lavori "procedono a pieno ritmo". "Attualmente il lato di valle è interessato dai lavori di asfaltatura – spiega l’assessore –, che continueranno per qualche giorno. Poi ci sarà la posa delle lastre in calcestruzzo, il montaggio della lamiera di baraccatura del parapetto, l’impermeabilizzazione del marciapiedi. Verrà effettuata la posa dei pali della pubblica illuminazione e verificato lo stato di usura finale dell’asfalto. In alveo e sul ponte, Hera sta completando il monitoraggio della nuova condotta dell’acqua e le società di telefonia dovranno trasferire le linee provvisorie all’interno dei nuovi corrugati posati sul ponte. Sempre in alveo, proseguiranno le attività di consolidamento delle pile, così come la tinteggiatura di pile e archi".

"Prendo atto con piacere – risponde l’autrice della interrogazione, la civica Samuela Quercioli –. Controlleremo che la scadenza venga rispettata, ma mi auguro che vengano adottate programmazioni più efficaci per evitare quelle criticità che oggi i cittadini devono subire".

fra. mor.