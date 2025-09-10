Pontelungo, i cantieri sono un caso. L’Anac boccia le cinque varianti. Ed è scontro con l’amministrazione

La bocciatura dell’Anac dei cantieri del Pontelungo innesca un braccio di ferro tra l’Autorità nazionale anti corruzione e il Comune. Come anticipato dal Carlino, infatti, l’Anac ha aperto una procedura nei confronti di Palazzo D’Accursio, mettendo sotto i riflettori le cinque varianti al progetto approvate in corso d’opera, insieme all’aumento del costo dell’intervento e all’allungamento dei tempi di realizzazione.

Di contro, il Comune replica che tutto è sempre stato fatto "con trasparenza durante l’iter" e "nel rispetto della legge". I rilievi dell’Anac risalgono al 23 luglio scorso con l’avvio di un "procedimento istruttorio". In sostanza, nelle 13 pagine dell’atto firmato da Busia, l’Anac contesta a Palazzo D’Accursio un serio difetto di progettazione dell’intervento sul Pontelungo. "La campagna di indagini e rilievi iniziali è risultata significativamente carente e non conforme a quanto previsto in materia di progettazione", scrive l’Autorità. Carenze che "hanno determinato l’approvazione in corso d’opera di cinque perizie di variante, in assenza, nella maggioranza dei casi, dei presupposti di legittimità – punta il dito l’Anac – e le stesse hanno comportato un incremento di costo dell’intervento del 45% e un incremento del tempo di esecuzione del 28%".

Dal canto suo, il Comune risponde che l’appalto per il Pontelungo "è stato gestito secondo le normative vigenti, su progetto verificato dal Politecnico di Milano e aggiornato con trasparenza lungo l’intero iter, con costanti comunicazioni all’Autorità". Secondo il Comune un’indagine "più invasiva avrebbe comportato l’interruzione totale della viabilità, opzione inaccettabile su un’arteria vitale per la città. Anche per questo è stata operata la scelta di mantenere il ponte percorribile per tutta la durata dei lavori".

Le cinque varianti al progetto, continua il Comune, "rispondono a circostanze impreviste e subiscono condizioni geopolitiche mutate, in particolare per i nuovi prezzi, che come per tutte le opere cittadine, sono stati effetto anche di eventi globali come la pandemia, la guerra in Ucraina e l’inflazione dei materiali". In ogni caso, assicura Palazzo d’Accursio, "le maggiori spese e gli adeguamenti tecnici sono stati sempre documentati, giustificati e approvati nel rispetto della legge, senza rilievi di danno erariale né profili sanzionatori". Sui tempi, il Comune (che ha inviato le osservazioni all’Anac), rassicura: "L’intervento è al 90% di avanzamento".

Intanto il centrodestra attacca. Francesco Sassone (FdI) "presenterà un esposto", mentre per la collega meloniana Manuela Zuntini "il caso del Pontelungo non è certo isolato", citando i lavori post-alluvione in via degli Scalini e quelli per la passerella pedonale in viale Nenni. "Lepore e i suoi chiedano scusa alla città", incalza il leghista Matteo Di Benedetto. Se i rilievi di Anac venissero confermati, attaccano gli esponenti FI Rosaria Tassinari e Manes Bernardini, "si tratterebbe di elementi gravissimi".