Pontelungo, le varianti nel mirino. Tram, rilievi, rebus costi e tempi: "Ma i lavori finiranno a febbraio"

I cantieri sul Pontelungo procedono regolarmente e la data di fine lavori è confermata: febbraio 2026. Nessun intoppo, dunque, nonostante la bocciatura dell’Anac rispetto a "varianti illegittime", che hanno comportato un aumento dei costi e dei tempi dell’intervento", e al braccio di ferro innescato con il Comune. L’ente anticorruzione aveva parlato anche di "carenze" e "inadeguatezze" in fase progettuale, ma da Palazzo d’Accurso intanto fanno sapere come "i lavori di restauro del ponte siano sostanzialmente terminati". Negli ultimi giorni sono state messe in campo alcune prove di carico ed è stato redatto il certificato di collaudo statico dell’intero ponte: mancano, ora, le finiture nella corsia di monte che dureranno circa tre settimane. Così il traffico sarà trasferito nella corsia di valle, dopodiché si inserirà nei lavori anche la ditta che sta realizzando il tram per completare l’opera. L’impresa che sta seguendo il restauro proseguirà invece i lavori sugli intonaci di pile e archi dall’alveo del fiume. Insomma: nessun intoppo, come detto.

Le varianti messe sotto i riflettori dall’Anac sono cinque e secondo il Comune si sono rese necessarie a causa della complessità del manufatto, con un quadro emerso pienamente solo a seguito delle demolizioni. Anche la necessità di tenere aperto il traffico non ha permesso di avviare un’indagine più invasiva, mentre l’aumento dei costi che ha riguardato praticamente ogni opera pubblica negli ultimi anni ha finito per influenzare anche il Pontelungo.

Scorrendo le determinate approvate dal Comune a partire dal 2017, salta all’occhio una prima modifica necessaria proprio a fronte dei cantieri del tram, che hanno comportato "la necessità di maggiori opere" e un raddoppio dei costi (da 5 milioni e 215.000 euro iniziali a 9 milioni e 280.000). Tra 2019 e 2021, poi, i costi sono lievitati arrivando fino a 14 milioni complessivi, con un rincaro di altri cinque milioni a seguito di "situazioni impreviste" nel 2023 e una proroga per il termine dei lavori di "327 giorni consecutivi".

Insomma: modifiche contrattuali, adeguamento dei prezzi, variabili tecniche (dall’estensione dei sondaggi alle membrature su metà del ponte all’implementazione delle tecnologie di consolidamento delle murature delle arcate). Non ci sta Manuela Zuntini, consigliera comunale di FdI: "I pesanti rilievi sollevati dall’Anac attestano l’incapacità e l’approssimazione delle giunte a guida Pd, Merola prima e Lepore poi. Avevamo ragione quando nel 2023 abbiamo espresso perplessità davanti al fatto che fosse emersa ‘a sorpresa’ l’esigenza di ulteriori e impattanti lavori sul Pontelungo, con un allungamento dei tempi e una lievitazione della spesa. Allungamento che ha causato ulteriori disagi in Santa Viola e non solo e ora emerge anche un possibile danno erariale, alla luce di quanto rilevato dall’Anac".