Pontelungo: ma perché non abbatterlo e rifarlo?

Qualcuno riesce a spiegarmi cosa ha di così importante dal punto di vista storico il ponte sul Reno da doverlo conservare in toto? Se non la citazione nel libro di Bacchelli ’Il diavolo a Pontelungo’. I costi stanno crescendo, ma le arcate interrate le scopriamo a metà lavori? I tempi aumenteranno da 3-4 anni con disagio per tutti. Non era meglio abbatterlo e ricostruirlo in acciaio su modello Calatrava, con abbattimento di costi e tempi?

Santino Prosperi