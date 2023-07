Pop Corn fra le poltrone del Polidor Marzocchi: "Omaggio al cinema"

di Amalia Apicella

Può essere capitato che, camminando per via Pietralata a passo svelto mentre cercavate di evitare il sole cocente delle due del pomeriggio, vi siate imbattuti in un set cinematografico e vi abbiano pure chiesto: "Ti va di fare la comparsa?". E allora già inebriati di ‘polvere di stelle’, anche il sole non era poi più così rovente. Dopo un po’ di attesa vi hanno portato al fresco, al Cinema Europa che, per l’occasione, è diventato il Nuovo Cinema Polidor. La grande macchina si mette in moto: la scena da girare è quella della visione di un film comico, le comparse sono gli spettatori. "Un po’ di fumo, per favore". Poi si accende il proiettore, ciak, azione e sullo schermo compare anche Sophia Loren. Quello che hanno girato nei giorni scorsi in via Pietralata e al cinema Europa è un cortometraggio, ‘Pop Corn’, diretto dal regista Paolo Marzocchi con i costumi di Massimo Cantini Parrini (cinque David di Donatello e due candidature all’Oscar, l’ultima per Pinocchio di Garrone).

Nel corto, il Polidor è pronto a chiudere i battenti per sempre. Luigi (Filippo Marchi), proprietario della sala, è rassegnato all’ineluttabile. Solo il giovane proiezionista (Giuseppe Attanasio) non soccombe al destino e organizza un’ultima visione: Il primo duello di Polidor. La pellicola è del 1913, di Guillaume, tra i primi protagonisti della slapstick. Alla proiezione si presenta solo un uomo (Marco Cavicchioli), anziano e non vedente. Tanti anni prima proprio in sala aveva conosciuto la moglie. Guardava il film, poi si voltava, verso la donna che aveva accanto e riempiva occhi e cuore del volto illuminato e adombrato dai bagliori del cinematografo. Allora il proiezionista cerca di aiutarlo a ricordare quelle sensazioni, ‘prestando’ all’anziano i suoi occhi. E immediatamente riesuma la figura dell’imbonitore, anzi, de ‘L’ultimo degli imbonitori’ – così doveva chiamarsi inizialmente il corto –. Perché all’epoca del cinema muto, l’imbonitore aiutava il pubblico analfabeta nella comprensione di didascalie e scene.

"Oggi lo usiamo in modo denigratorio – spiega lo sceneggiatore bolognese Lorenzo Carapezzi –, additiamo come imbonitore qualcuno che parla troppo, che vende la fuffa". Marzocchi, che è stato assistente alla regia di Michael Mann in Ferrari, ha voluto mettere in scena Pop Corn perché "è un poetico omaggio al cinema – racconta –. Rappresentiamo la capacità del cinema di regalare sogni". A rendere tutto più romantico è il tocco di Cantini Parrini. "Ogni personaggio deve raccontare la sua condizione umana – spiega il costumista –. Luigi è in crisi perché il cinema sta chiudendo, il suo aspetto è trasandato, invecchiato, ha la barba incolta, i colori sono molto spenti: deve trasmettere un senso di abbandono. L’imbonitore invece è una figura nostalgica, ha un aspetto circense, la camicia oversize, i pantaloni a righe, quando si muove è goffo e indossa le scarpe di due numeri più grandi". La scenografia è di Federico Basagni; mentre Anton Likht è il Dop. ‘Pop Corn’ è prodotto dall’associazione Girorotondo Aps, Hubris Pictures s.r.l, Shado e Officina Fotografica con la produzione esecutiva di Sonia Giudici.