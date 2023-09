Pop Up Cinema House: un festival tutto l’anno

di Benedetta Cucci

Se il mercato delle piattaforme digitali e chi decide di far uscire i film solo online cerca di tenere il pubblico in casa, ecco che Andrea Romeo, dal Medica 4k, lancia la sfida con il suo circuito di sale Pop Up, confortevoli – se non di più – come una casa. È Pop Up Cinema House la grande novità della stagione 20232024, in partenza oggi e in corsa fino al 21 settembre, con un’offerta cinematografica ricchissima e varia, appuntamenti tematici che creano aggregazione, anteprime succulente e iniziative che ’arredano’ di cultura gli spazi, come la piccola libreria in collaborazione con Il Saggiatore, che entrerà proprio al cinema di via Montegrappa. E poi, ciliegina sulla torta, ci sarà la card Pop Up Cinema House, a 100 euro (per i primi 100 acquirenti il prezzo sarà di 50 euro) per avere biglietti a metà prezzo su tutti gli spettacoli del circuito tutto l’anno, accesso alle anteprime e agli eventi speciali che , come è noto, sono sempre molti. Sono sempre tante, infatti, le idee messe in circolo da Romeo. Che gestisce un po’ i suoi cinema come fossero un grande festival che dura però tutto l’anno. E si tratta di una scelta vincente, perché in questo momento i film hanno bisogno di molto di più che un grande schermo, è necessario tutto il lavoro di comunità, insieme a un lavoro da fantasista che vince. Soprattutto nei confronti del mondo studentesco che arriva a Bologna, magari proprio per studiare cinema, e trova un contenitore dove orientarsi, come spiega il fondatore di I Wonder, che per lanciare la otto giorni di eventi, mette in campo anche cinque film dalla Mostra del cinema di Venezia: Explanation for Everything e El Paraiso premiati a Orizzonti, Frammenti di un percorso amoroso e L’invenzione della neve. Da Venezia Classici il documentario ’Michel Gondry, Do It Yourself’. In questo orizzonte il lunedì sarà ’Top Doc’ ovvero dedicato al documentario, il martedì ’Bon Bon’ con il cinema francese, il mercoledì sarà la volta delle anteprime di IWonder e Arthouse, il giovedì pomeriggio è confermato l’appuntamento con la Senior Academy con approfondimenti a fine proiezione, il venerdì l’Academy per i giovani tra i 14 e 19 anni e in serata ’Birretta e Filmone’ coi cult in lingua originale. Il sabato ’Saturday Nightmare’ e la domenica mattina ’Sunday Cinema Brunch’, spuntino e visione di un grande film. "L’obiettivo – chiude Andrea Romeo – è fare dei Pup Up Cinema la casa del pubblico, per far vivere alle spettatrici e agli spettatori un’esperienza unica. In anni in cui le piattaforme si vantano di portare il cinema nelle abitazioni domestiche, la passione ci spinge invece a rendere le nostre sale la casa del pubblico".