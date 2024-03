Porretta calcio in crisi, il presidente lascia

I vertici del Porretta calcio hanno rassegnato le dimissioni, operative da ieri. Nel pomeriggio del giorno precedente ha preso a rimbalzare sui telefoni degli sportivi locali un messaggio whatsapp, originariamente destinato ai gruppi di tesserati e genitori dei ragazzi del settore giovanile, in cui il presidente Peter Incoronato e il direttore generale della società annunciano, non senza polemica, il proprio addio. A preoccupare, oltre i pessimi risultati sportivi, sono il regolare prosieguo dell’attività giovanile e la continuità nella gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

L’uscita degli ex dirigenti dalla società è stata confermata dallo stesso Incoronato che ha ritenuto di non aggiungere nulla ai contenuti diffusi in chat. Il presidente uscente, nel suo messaggio, non risparmia le critiche all’amministrazione comunale, al comportamento di alcune persone in società e agli eventuali progetti di fusione e collaborazione con altre associazioni sportive della zona. In particolare l’amministrazione sarebbe colpevole, secondo Incoronato, di avere fatto mancare la fiducia alla società a causa dei pessimi risultati della prima squadra e di aver imposto delle attività, non specificate, controproducenti per lo svolgimento delle attività estive. "Preferisco non menzionare tutto l’accaduto – si legge nel messaggio del presidente dimissionario – sono disponibile a incontrarvi pubblicamente per elencare tutte le proposte che sono state ignorate". Nulla si dice dei prossimi passaggi societari, dirimenti per il futuro dell’Asd Porretta e dei suoi atleti. Ora l’iniziativa passa a Niccolò Savigni, assessore allo sport di Alto Reno Terme, il quale, già prima delle dimissioni della dirigenza, aveva convocato una riunione pubblica in comune con i genitori dei bambini dei giovani calciatori, allo scopo di fare il punto sulle difficoltà societarie. "L’amministrazione comunale non ha, ovviamente, alcun ruolo all’interno dell’ASD Porretta", chiarisce Savigni, che prosegue: "Il Porretta calcio è un grande patrimonio collettivo, a partire dall’ampio settore giovanile che coinvolge più di 200 ragazzi e gli impianti sportivi sono di proprietà comunale. Pur rispettando la volontà del presidente, non permetteremo alcun disimpegno a stagione in corso o comportamenti fuori dalle regole vigenti. Purtroppo nell’ultimo periodo ci sono state molte critiche provenienti da famiglie e atleti. Per il futuro ci sono tante persone che vogliono bene al Porretta, alcune delle quali disposte a entrare in società in tempi brevi. Faremo di tutto per salvare la stagione in corso e rilanciare la società che, proprio quest’ anno, compie 100 anni".

Fabio Marchioni