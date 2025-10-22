Porretta calcio in gol. Spogliatoi tutti nuovi

Spogliatoi nuovi di zecca per il Porretta calcio. Sono stati inaugurati dalle autorità i locali al servizio del campo comunale Sabattini, dimensionati e utilizzabili fino alla categoria Eccellenza, secondo le direttive Coni. Presenti i sindaci Giuseppe Nanni e Daniele Bertacci, il vice sindaco di Castello Matteo Martinelli, una folta delegazione della giunta di Alto Reno Terme, la consigliera regionale Marta Evangelisti e l’ex assessore regionale Igor Taruffi. A fare gli onori di casa, la dirigenza dell’Asd Porretta 1924 con il supporto dell’associazione carabinieri volontari.

"La giornata di oggi – afferma Nanni – apre un ciclo di inaugurazioni che termineranno nel 2026, a coronamento di un investimento che ci porterà a disporre di uno dei maggiori centri sportivi tra Pistoia e Sasso Marconi. L’intervento sul terreno adiacente al campo sportivo è costato 1,6 milioni di euro, comprendendo le strutture per il tennis che saranno attive entro la prossima estate". Per gli spogliatoi sono stati necessari 680mila euro, di cui 300mila provenienti da un contributo regionale. Il solo edificio ha comportato una spesa di 530mila euro mentre i restanti 130mila hanno coperto le opere accessorie. Due le ditte coinvolte: Bernardi Sergio SrL e Prefab. Il cantiere, avviato nell’estate del 2023, si è protratto a lungo a causa di complicanze procedurali e amministrative. La realizzazione dei lavori in quel punto ha reso necessario, fra l’ altro, intervenire sul tombamento di un fosso che attraversa il terreno. L’area su cui sono stati realizzati spogliatoi e campi da tennis si trova sul territorio di Castel di Casio, sebbene la proprietà sia condivisa tra entrambi i Comuni. "Investire sugli impianti – fa sapere l’assessore Enrico Della Torre – dà la possibilità ai giovani di godere di servizi moderni e di migliorare la qualità della vita". Dopo il taglio del nastro e il brindisi nei nuovi spazi, sono stati aperti gli stand gastronomici in attesa della partita Porretta-Bazzanese (Seconda categoria). Purtroppo, malgrado l’ inaugurazione, ritardi nella consegna di alcune opere di servizio hanno impedito alle squadre in campo di utilizzare immediatamente i locali appena realizzati. "Gli spogliatoi – fa sapere la dirigenza del Porretta – sono molto belli. Saranno utili in tante occasioni, permettendoci di migliorare l’ospitalità riservata alle squadre che arrivano in paese per disputare ritiri e tornei. Siamo grati all’amministrazione per l’ intervento".

Fabio Marchioni