Porretta Cinema cresce. Filo diretto con Memphis

Volata finale verso il festival del cinema di Porretta Terme che si svolgerà dal 6 al 13 dicembre. "Come sempre – racconta divertito il direttore artistico Luca Elmi – ci stiamo avvicinando alla fase più febbrile dei preparativi. Il lavoro dura tutto l’anno ma, come è logico, mano a mano che ci avviciniamo alla manifestazione diventa ogni giorno più intenso".

Molti gli eventi già definiti, a partire dalla locandina. L’immagine ufficiale della ventiquattresima edizione di FCP è affidata a uno scatto di Tazio Secchiaroli: Elsa Martinelli sul set della ‘Decima vittima’ di Elio Petri. A Secchiaroli, fotografo di cinema di fama internazionale con più di cinquant’anni di carriera, sarà dedicata una mostra di immagini inedite mai sviluppate, provenienti dal suo archivio personale. L’ospite d’onore di quest’anno sarà Margarethe von Trotta, l’autrice più celebre del nuovo cinema tedesco che ha intrecciato la rappresentazione femminile sullo schermo con la narrazione dei principali eventi sociali e politici del Novecento. A lei, sarà dedicata una retrospettiva che permetterà al pubblico di riscoprirne i maggiori successi, da ’Anni di piombo’, Leone d’oro al festival di Venezia nel 1981 a ’Hannah Arendt’, dedicato alla figura della filosofa tedesca. Poi, le altre sezioni della manifestazione: il concorso ‘Fuori dal giro’ dedicato alle pellicole indipendenti, i mestieri del cinema, i classici restaurati e la giuria giovani composta dagli studenti dell’istituto Montessori-Da Vinci. Già noto anche il protagonista dell’ evento speciale ‘La prima volta di’.

Il prescelto di quest’anno sarà Terry Gilliam, di cui verrà proiettato il film d’esordio J’abberwocky’ del 1977, mai distribuito in Italia. "Come ogni anno – prosegue Luca Elmi – ci teniamo a proporre al pubblico format ormai consolidati negli anni e altri più sperimentali. Tra le novità, il maggiore spazio dedicato alle opere internazionali che si avvale del recente gemellaggio con Memphis, culla del soul e città di cinema. Grazie alla collaborazione con la Film Commission Memphis e Shelby County, anche quest’anno avremo un film in anteprima dagli Stati Uniti, rafforzando un legame che unisce le due comunità attraverso il linguaggio universale delle immagini e della musica. Il rapporto, ovviamente, funziona in entrambe le direzioni: da poco sono stato in visita nella capitale del soul per presentare ’Diabolik’ dei Manetti bros. e ’Mio fratello rincorre i dinosauri’ di Stefano Cipani, due film sostenuti dalla Emilia Romagna Film Commission. Sono sicuro che il pubblico apprezzerà questo allargamento dell’orizzonte della manifestazione".

