Porretta da Lorenzini a Mucciarelli. La scienza nella città delle Terme

Un convegno dedicato a Demetrio Lorenzini, farmacista e scienziato ai bagni della Porretta nell’Ottocento. L’iniziativa, che si svolgerà oggi alle 15.30 nella sala della biblioteca comunale di Porretta Terme in via Roma 32, è dedicata alla memoria di Marco Mucciarelli, fisico nato a Porretta e scomparso nel 2016: lo scienziato fu, fra i molti impegni della propria carriera professionale, collaboratore saltuario della rivista di storia locale Nuèter. Ad aprire gli interventi sarà proprio un ricordo dell’ex direttore del centro ricerche sismologiche dell’Istituto nazionale di geofisica sperimentale: Giovanni Martinelli ne ripercorrerà la vita, fino alla prematura scomparsa a 56 anni. Gli interventi a seguire saranno invece incentrati sulla figura di Lorenzini e del contesto storico in cui visse e fu uomo di scienza.

"L’iniziativa – racconta Renzo Zagnoni, presidente del gruppo studi Nuèter e organizzatore dell’incontro – è dedicata alla figura di uno studioso meno conosciuto di quanto meriterebbe. Demetrio Lorenzini e il fratello Amilcare non furono due semplici farmacisti, o almeno non nel senso in cui attualmente si intende la professione. Lorenzini, in un mondo in cui gli steccati tra i vari ambiti di studio erano meno rigidi di oggi, fu un biologo e geologo di primo piano. Sono grato alla farmacia Lapi di Porretta che, tuttora, conserva il fondo a lui dedicato, la cui consultazione ha reso possibili le ricerche storiche che abbiamo condotto".

Lo stesso Zagnoni parlerà dei Bagni della Porretta nell’Ottocento. Marco Ciardi e Roberto Labanti affronteranno il ruolo degli eruditi e delle reti di relazioni nella società ottocentesca. Paolo Lapi illustrerà ai presenti i principi delle ricette del suo illustre predecessore. Dario Albarello parlerà brevemente della puteometria, una teoria che collega il livello dei pozzi e la possibile insorgenza dei terremoti, approfondita da Lorenzini e, in tempi più recenti, dallo stesso Marco Mucciarelli. Nicola Ciancabilla ricorderà l’attenzione dedicata dallo studioso alle sorgenti termali e minerali locali ed Erik Zanotti le sue ricerche archeologiche. Giovanna Pezzi concluderà il pomeriggio con un intervento dal titolo ‘Amilcare e Demetrio Lorenzini, botanici, erboristi e geologi’.

Fabio Marchioni