Porretta, ginecologo va in pensione Proteste per i tagli alla reperibilità

A seguito del pensionamento di un medico specialista, l’attività ginecologica dell’Ospedale Costa di Porretta Terme è rimodulata limitando la reperibilità dello specialista dalle ore 14 del mercoledì alle ore 14 del venerdì successivo, mentre le visite in ambulatorio sono garantite dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14. Al di fuori di queste fasce orarie le pazienti che si recano in ps e che necessitano di una consulenza saranno trasportate all’Ospedale Maggiore. La cosa non è passata inosservata a Lega e Fratelli d’Italia che promettono battaglia dai banchi del consiglio regionale.

"La riorganizzazione ha lo scopo di modulare e migliorare l’offerta dei servizi – spiega l’Ausl in una nota – evitando visite ed esami che comportino molteplici spostamenti, oggettivamente più difficili nel territorio dell’Appennino. Nella stessa direzione va anche il rafforzamento dei servizi ginecologici ambulatoriali finalizzati a garantire una presa in carico completa e non frammentata. Inoltre vi è la presenza di un ambulatorio ginecologico dalle 8 alle 14 dal lunedì al sabato, al quale verrà proposto l’accesso alle donne che si presentino in ps con problemi di tipo ginecologico. Si precisa peraltro che di una consulenza di questo tipo non godono generalmente gli utenti degli altri ospedali Spoke dell’Azienda". L’azienda sanitaria sottolinea anche come il piano è stato condiviso con i responsabili dei servizi del ps e dell’attività ostetricoginecologica, che si è già attivata per sostituire il medico andato in pensione e che il clamore che si genera ogni volta che c’è un cambiamento non aiuta ad arruolare i giovani specialisti. "In realtà siamo di fronte all’ennesimo depotenziamento di un importante servizio sanitario a supporto della maternità in montagna– spiegano i consiglieri regionali della Lega Michele Facci e Daniele Marchetti – che oggi, stante la perdurante mancanza di un punto nascita, assume una fondamentale valenza strategica. Sebbene il presidente della regione Stefano Bonaccini abbia più volte dichiarato che è stato un errore chiudere i punti nascite, compreso quello di Porretta, la loro riapertura non è ancora avvenuta".

Anche Fratelli d’Italia punta il dito sulle politiche regionali. "E’ del tutto evidente che la volontà regionale – spiega la consigliera Marta Evangelisti – è quella di concentrare le cure nei presidi ospedalieri maggiori, lasciando gli abitanti dell’Appennino in balia degli eventi. Anche questa scelta comporta la penalizzazione della Provincia e delle sue strutture, senza tenere in minima considerazione i sacrifici di coloro che vi abitano sempre e che già sono assoggettati a servizi ridotti. Ovviamente ci batteremo affinché vi sia un ripensamento di questo piano di riordino peraltro sconosciuto".

Massimo Selleri