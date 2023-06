Porretta punta sul turismo sportivo "Tanti impianti perfetti per i ritiri"

Un’ampia offerta di soggiorno a sostegno del turismo sportivo nel comune di Alto Reno Terme. È questo l’obiettivo di ‘Benvenuti a Porretta Terme’, l’iniziativa di Confcommercio-Ascom in collaborazione con Comune di Alto Reno, Città metropolitana, Federalberghi Bologna, Confguide Bologna e Vivi Appennino. Il progetto nasce dal bisogno del territorio e delle realtà sportive locali, di costruire un prodotto turistico completo e innovativo in grado di accogliere a Porretta Terme i ritiri di squadre e atleti. Il pacchetto è già disponibile dalla stagione estiva 2023, comprende la pensione completa presso gli alberghi locali, che ad oggi hanno poca capienza ma che verranno gestiti più a rete, e l’utilizzo delle palestre e dei campi sportivi, non solo per calcio. Oltre a questo, è compreso nell’offerta l’accesso gratuito alla piscina e alla palestra comunale, e tante proposte di visite alle aziende, visite guidate, degustazioni, passeggiate naturalistiche e shopping. Il direttore generale di Ascom Bologna, Giancarlo Tonelli, accoglie l’iniziativa come l’unione di "una serie di realtà e attività sul territorio interessate da un progetto sugli eventi sportivi sull’Alto Reno, grazie ai ritiri che le società svolgono in quel territorio. Un altro obiettivo è quello di far conoscere questo territorio proprio ai giovani e alle famiglie".

"Speriamo che con questo progetto ci si renda conto della ricchezza di impianti sportivi in provincia, rispetto alla scarsità che c’è in città. Porretta ha impianti bellissimi, moderni e ristrutturati", ha dichiarato Mattia Santori, presidente del Territorio turistico Bologna-Modena.

Tonelli ha inoltre aggiunto che l’iniziativa è stata pensata dal presidente di Confcommercio Ascom Granaglione e presidente del Porretta Calcio, Pietro Incoronato, il quale descrive la "necessità di diversificare il turismo sull’Appennino, un ambiente da sviluppare perché ce n’è bisogno". "In sinergia col Comune di Bologna, vogliamo offrire un’esperienza turistica completa", aggiunge l’assessore al turismo e sport del comune di Alto Reno Terme, Nicolò Savigni.

A occuparsi dei pacchetti e delle iniziative promozionali è stata Paola Balestra, presidente di Confguide Bologna: "L’iniziativa è un prodotto unico che mette assieme tutti gli attori del luogo, con un occhio verso il turista, i giovani e le famiglie. Il tutto finalizzato alla conoscenza del territorio e al coinvolgimento del tessuto locale, economico, sportivo e alberghiero". Sono intervenute anche Valentina Savigni e Federica Ghinelli di ‘Vivi Appennino’, che hanno sottolineato quanto il territorio sia "interessante e ricco di piccoli borghi da scoprire. Con questa proposta, abbiamo fatto gioco di squadra per creare un sistema e un modello da sviluppare in altri territorio. Fare sistema per sviluppare il turismo".

Giovanni Di Caprio