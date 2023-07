Porretta Soul: quarantamila spettatori

Dal Porretta Soul Festival, musica nerissima di portata mondiale, è arrivato un viatico "adult-soul" che celebra i vent’anni dello Stax Museum di Memphis, premia lo chef solidale Massimo Bottura con la targa d’onore "for feeding soul with music &food", scopre un murale super per Sax Gordon. E brinda con il console generale degli Stati Uniti a Firenze, signora Ragini Gupta, intervenuta nella serata conclusiva, a un afflusso del venti per cento in più di followers rispetto al 2022.

"Quarantamila persone in quattro serate sono numeri da scarica elettrica – gongola Graziano Uliani, patron della rassegna, partendo da una dichiarazione del novantenne Bobby Rush, una delle grandi étoile con MonoNeon –. È sembrato più riflessivo in questi giorni. Niente più mutande giganti o imitazioni di Elvis e Michael Jackson, ha urlato al pubblico che festival come questo sono il nutrimento del soul e del rhythm & blues. Prenotandosi per la prossima edizione. Meritati i suoi murales". Nella serata d’esordio ha bucato la scena MonoNeon, alias di Dywane Thomas Jr., un culto online sterminato, bassista prediletto da Prince: ad altissimo volume. Creando sconcerto in Uliani, respinto con perdite dal genio della sperimentazione a cui aveva chiesto di abbassare i decibel. "Tra una sghignazzata e un coup d’oeil con il pubblico più giovane – ammette –, mi ha quasi mandato a quel paese". Ne è seguito un applauso. Altro clou, la seconda serata, con Bobby Rush che ha reso intense le luci della ribalta per la compagna ballerina di 25 anni Mizz Lowe. Autrice di un album d’esordio da solista, "Classy Woman", stipato dei vecchi brani dell’headliner, come "Chicken Heads" e la vincitrice del Grammy "Porcupine Meat".

Ancora riflettori su John Németh, crooner elettrico- armonicista, beatificato dalle Blues Awards Nominations, svettante quanto la diva newyorkese McKelle, sublime nel tributo a Ella. Alla fine è sbucato l’inossidabile Curtis Salgado & Soul Shot. Bagliori protrattisi domenica per Sax Gordon & Luca Giordano, Charlie Wood e The Norman Sisters.

Gian Aldo Traversi