Porretta Terme, posata la nuova Croce monumentale

CronacaPorretta Terme, posata la nuova Croce monumentale
11 set 2025
FABIO MARCHIONI
Cronaca
Un elicottero ha trasportato il manufatto di 5 metri di altezza e 420 chilogrammi sulla cima del monte che sovrasta il Comune in provincia di Bologna

Porretta Terme (Bologna), 11 settembre 2025 – Una croce nuova di zecca per il monte che sovrasta Porretta Terme. La posa è avvenuta questa mattina poco prima di mezzogiorno, quando un elicottero ha solcato il cielo per trasportare il pesante manufatto sulla cima dove è stato issato a protezione del paese appenninico (il video).

La posa della croce monumentale a Porretta
La croce monumentale, di 5 metri di altezza per 2 metri e mezzo di apertura dal peso complessivo di 420 chilogrammi, è stata realizzata da una falegnameria locale su commissione del Gruppo Monti Salute più che gestisce la locale azienda termale. L’opera sarà arricchita da un innovativo sistema di illuminazione a led che la renderà visibile anche nelle ore notturne.

