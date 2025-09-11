Porretta Terme, posata la nuova Croce monumentale

Porretta Terme (Bologna), 11 settembre 2025 – Una croce nuova di zecca per il monte che sovrasta Porretta Terme. La posa è avvenuta questa mattina poco prima di mezzogiorno, quando un elicottero ha solcato il cielo per trasportare il pesante manufatto sulla cima dove è stato issato a protezione del paese appenninico (il video).

La posa della croce monumentale a Porretta

La croce monumentale, di 5 metri di altezza per 2 metri e mezzo di apertura dal peso complessivo di 420 chilogrammi, è stata realizzata da una falegnameria locale su commissione del Gruppo Monti Salute più che gestisce la locale azienda termale. L’opera sarà arricchita da un innovativo sistema di illuminazione a led che la renderà visibile anche nelle ore notturne.