Porrettana, altre modifiche al traffico

Altre modifiche della viabilità a partire da domattina nel centro di Casalecchio nelle vie a ridosso del cantiere della Nuova Porrettana. Una piccola rivoluzione della circolazione che vedrà la chiusura della corsia di destra del tratto finale di via Martiri della Libertà, ovvero a ridosso del passaggio a llivello di via Marconi dove per garantire la mobilità in zona verrà istituita l’inversione del senso di marcia in via Volta, con un divieto di sosta sul lato destro nel tratto di via Carducci (nel tratto tra via Volta e via Marconi) e soprattutto verrà soppressa la corsia preferenziale per bus e mezzi pubblici in via Marconi. Con la conseguenza che chi percorre l’unica corsia nel tratto finale di via dei Martiri, una volta giunto all’incrocio con via Marconi potrà solo svoltare a destra. Per prendere la direzione di via Ronzani fino alla fine del cantiere si dovrà percorrere invece via Carducci e poi via Marconi in direzione sud.