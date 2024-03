Porrettana ancora in tilt. Corsini: "La Regione non è responsabile"

Altra giornata nera quella di ieri per i passeggeri della ferrovia Porrettana che a causa di un guasto al passaggio a livello di Casalecchio in tarda mattinata hanno dovuto fare i conti su almeno due corse in ritardo e la soppressione di quattro convogli alla stazione di Marzabotto. Il tutto mentre il dibattito politico si accende con l’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini che negli stessi minuti in consiglio regionale rispondendo ai temi in ‘question time’ ha tentato di smarcarsi dichiarando che "La Regione non può essere chiamata in causa per disagi che ha fatto di tutto per risolvere, ma sui quali non ha alcuna possibilità materiale di intervenire" ha detto riferendosi ai disagi ‘molto gravi’ registrate nelle ultime settimane sulla linea Porrettana la cui responsabilità è di "Rfi, visto che i disservizi sono imputabili quasi esclusivamente a mancanza di manutenzione straordinaria e a guasti la cui responsabilità è in capo a Rfi".

Una delle soluzioni individuate dalla Regione, il raddoppio selettivo della linea, però al momento resta al palo. "Ad oggi purtroppo non abbiamo evidenza che si voglia finanziare il raddoppio", dice Corsini, che però, visto il ’livello insostenibile’ dei disagi "speriamo in un ripensamento". Se ne parlerà il 18 marzo a Roma nel vertice già in calendario con l’ad di Rfi. A fare sperare la Regione è anche il fatto che "partirà un piano di investimenti straordinari sulla trazione elettrica".

Intanto ad agosto, come è stato annunciato durante l’incontro del 7 marzo, arriveranno lavori sulla linea per 5,2 milioni di euro, che ancora Corsini definisce una "prima anche se parziale risposta positiva".

Senza convincere per la consigliera Silvia Piccinini (5 Stelle) che parla di "situazione da terzo mondo, adesso il tempo delle chiacchiere è finito. E per fortuna stavolta non sono stati citati gli indici di puntualità, un alibi per non fare assolutamente nulla. La Regione non può chiamarsi fuori, se non possiamo fare nulla dal punto di vista tecnico deve diventare una questione politica. Non si può parlare di mobilità sostenibile, né di transizione ecologica, se ci si arrende all’idea che i cittadini debbano essere obbligati a prendere l’automobile per spostarsi", conclude l’esponente pentastellata alla quale segue, con argomenti simili, il vicesegretario provinciale della Lega Matteo di Benedetto ricorda che "il trasporto pubblico locale regionale dipende in primo luogo dalla Regione. La manutenzione è deficitaria, così come le comunicazioni. Invece che cercare di scaricare il barile, l’amministrazione regionale dovrebbe assumersi le sue responsabilità. Governano questa Regione da sempre, facciano il loro lavoro o si ritirino per manifesta incapacità".

g.m.