Porrettana, cambiano gli orari dei treni

Il passante ferroviario Porretta-Pianoro esce dalla sua fase sperimentale per entrare in quello che dovrebbe essere il suo assetto definitivo almeno per quello che riguarda gli orari dei treni. Trenitalia-Tper ha comunicato che dal 15 dicembre entrerà in vigora la nuova tabella che sarà resa pubblica a partire dal 15 novembre. Stando alle indiscrezioni la nuova cadenza delle corse dovrebbe tenere in considerazioni i rilievi che sono arrivati dai dirigenti scolastici degli istituti superiori di Alto Reno Terme e di Vergato nella riunione che si è tenuta in Città Metropolitana lo scorso 18 ottobre.

In questo modo i disagi causati dalla creazione del passante dovrebbero essere in parte risolti almeno per quello che riguarda l’entrata in classe e il ritorno a casa degli studenti.

I nuovi orari dovrebbero anche tenere conto di quei ritardi che sono stati generati dal voler fondere la linea Bologna-Pianoro con la linea Porrettana. Quest’ultima prima arrivava e partita da un binario cieco del piazzale Ovest, mentre ora il suo nuovo tragitto prevede l’immissione nel flusso dei treni che passano da Bologna e che in caso di ritardo hanno precedenza su quelli del passante se non sono di rango regionale.

Per quanto definitiva la nuova variazione degli orari trova la contrarietà di chi ha sottoscritto un abbonamento annuale, il cui costo supera i 500 euro, e a 45 giorni di distanza dall’entrata in vigore della nuova tabella non sa ancora se l’orario delle corse soddisfa le proprie esigenze oppure se deve utilizzare un altro mezzo di trasporto per raggiungere il proprio posto di lavoro. In ogni caso ci saranno delle variazioni già nei primi giorni di questo prospetto definitivo.

Trenitalia Tper ha comunicato che per rallentamenti conseguenti a lavori infrastrutturali tra Borgo Panigale e Casalecchio di Reno – stazione Garibaldi, dal 19 novembre al 21 dicembre i treni che viaggiano verso Marzabotto non effettueranno la fermata di Casteldebole e con partenze invariate da Bologna e con orari modificati fino a Casalecchio. Non subisce modifiche, invece, il percorso per chi arriva dalla montagna e si dirige verso Pianoro.

Risolti i problemi legati ai diversi fenomeni alluvionali, i diversi accorgimenti messi in atto da Trenitalia-Tper per sopperire alle carenza strutturali della linea Porrettana, come l’utilizzo di mezzi con un maggior numero di accessi, hanno comunque abbattuto il fenomeno dei ritardi.