Porrettana chiusa al traffico e centro cittadino pedonalizzato oggi a Casalecchio dov’è in programma il Carnevale dei bambini, con carri, maschere, sfilata per le vie del centro. Per ragioni di sicurezza il Comune ha predisposto un’ordinanza che prevede la chiusura di strade e il divieto di sosta nelle vie interessate dal transito dei carri. Le attività iniziano alle 10 in piazza del Popolo e in piazza del Monumento ai Caduti, con street food, zucchero filato e giochi per bambini. Alle 11 l’inizio delle animazioni per bambini fra gli stand gastronomici e delle associaizioni di volontariato. In vista della sfilata dei carri in partenza alle 14 le modifiche alle viabilità prevedono dalle 12 alle 19 il divieto di circolazione sulla Porrettana, dall’incrocio con la via Piave a quello con via Turati, poi sulle vie Marconi, Carducci, XX Settembre e via Pascoli, con relative modifiche anche ai percorsi e alle fermate Tper. Dalle 12 alle 19 sarà quindi modificata la viabilità, con l’istituzione del doppio senso di marcia in via Righi e via Volta.