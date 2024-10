Montagna isolata per la Porrettana chiusa: i percorsi alternativi

Bologna, 25 ottobre 2024 – Alta e media valle isolate (o quasi) fino alle 16 oggi. Con la statale Porrettana chiusa al traffico nel tratto di territorio del comune di Sasso Marconi, tra la rotatoria del Ponte da Vinci e la località Fontana e per la messa in sicurezza della parete rocciosa all'altezza della Rupe, e con la circolazione dei treni sospesa per lo stesso motivo, chi dalla montagna vuole raggiungere la città non può utilizzare le due infrastrutture principali, strada statale e treno, ma deve affidarsi ad una soluzione alternativa.

Chiusa la strada statale Porrettana per verifiche tecniche urgenti

In realtà per i mezzi pesanti c'è una sola via, imboccare la strada provinciale 325 Val di Setta e poi a Pian di Setta deviare sulla provinciale 24 Grizzana-Vergato per poi tornare sulla Porrettana.

Per i mezzi leggeri qualcosa di più c'è, ma le ricorrenti piogge torrenziali di questi giorni hanno fatto saltare diversi percorsi, come quello che collega la Gardeletta a Marzabotto, e la situazione è molto vicina alla paralisi.

Ovviamente la gente è arrabbiata e non tanto per il disagio in sé, quanto per il fatto che si è creata la stessa situazione di 16 mesi fa, e sebbene la Porrettana si sia dimostrata inadeguata ci si continua ad accapigliare su come risolvere il problema senza uscire dallo stallo. Il centrosinistra vorrebbe ammodernare l'attuale statale, mentre il centrodesta è per la bretella Reno-Setta, rendendo più rapido il percorso che già ora viene indicato come via alternativa.