Porrettana, dieci feriti in due giorni: "Delimitare bene i sensi di marcia"

Fine settimana da dimenticare tra Valsamoggia e Sasso Marconi, a causa di una serie di incidenti che hanno provocato almeno dieci feriti e pesanti disagi alla circolazione. Il più grave la domenica intorno alle 13,30 sul raccordo autostradale ‘R43’ che collega la Nuova Porrettana al casello stradale di Sasso con l’ingresso dell’A1. Un impatto frontale tra due auto il cui bilancio, al momento, è di quattro feriti. La più grave è una donna, trasportata in elicottero all’ospedale. Tutto è successo all’ora di pranzo: le due vetture stavano procedendo in direzioni opposte quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate sul raccordo autostradale. La donna è stata appunto trasportata in elisoccorso a Bologna in condizioni gravissime, mentre altre tre persone sono rimaste ferite in modo meno grave e sono state caricate sulle ambulanze intervenute sul posto. Si tratta tre uomini di 55, 44 e 18 anni. Sul posto ambulanze del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco col traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia per permettere le operazioni di soccorso.

Non è andata meglio in Valsamoggia dove tra sabato e domenica sono accaduti tre incidenti con almeno sei feriti. Il primo sabato sera sulla Nuova Bazzanese dove forse per un sorpasso azzardato si è verificato uno scontro frontale tra due auto nei pressi dello svincolo in direzione dell’autostrada. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco impegnati ad estrarre dalle lamiere i due conducenti, di cui uno in condizioni gravi. Poco prima ancora ambulanza e vigili del fuoco all’opera a Zappolino per un incidente con un ferito, rimasto incastrato dopo uno schianto. Terzo incidente con ambulanza, vigili del fuoco ancora feriti e chilometri di coda domenica sera in via Cassola, tra Bazzano e Monteveglio, sulla bretella di collegamento tra la Muffa e la zona industriale.

Ma è sul tema della sicurezza sul raccordo autostradale di Sasso che non si placano i dubbi sollevati anche dal consigliere regionale Marco Mastacchi che solo due settimane fa aveva chiesto alla Giunta regionale di intervenire per potenziare la sicurezza stradale lungo la vecchia A1, utilizzata come viabilità alternativa durante i lavori di costruzione della galleria Monte Mario.

Mastacchi propone dei delineatori stradali flessibili in gomma (defleco), che demarchino più chiaramente la separazione tra i sensi di marcia.

Gabriele Mignardi