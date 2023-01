Porrettana, ecco il progetto della Regione

di Massimo Selleri

Sarà illustrato oggi ai sindaci dei comuni della Valle del Setta e della Valle del Reno il progetto di messa in sicurezza e adeguamento della strada statale Porrettana nel suo tratto appenninico. L’elaborato è stato affidato ai tecnici di Anas dalla Regione, e rende concreto una delle proposte portate avanti dall’assessore alla montagna Igor Taruffi per velocizzare il collegamento tra città e montagna. Si tratta, chiaramente, di un’alternativa all’iniziativa portata avanti del ministero della Infrastrutture che, invece, prevede la creazione di una bretella tra la Carbona, località nel comune di Vergato, e pian di Setta, una frazione di Grizzana Morandi, a pochi chilometri dal casello autostradale di Rioveggio. In realtà dal punto di vista cronologico è la bretella ad essere una alternativa all’adeguamento della Porrettana, dato che la Regione, anche su sollecitazione dell’assessore regionale ai trasporti Andrea Corsini, ci sta lavorando da un po’ di tempo, mentre il Mit si occupa della questione solo dal 2 novembre scorso, giorno in cui si è insediato il viceministro Galeazzo Bignami. L’elaborato che sarà presentato oggi ha raccolto le osservazioni di alcuni sindaci, tra cui quella principale riguarda la necessità di bypassare uno dei nodi che crea più rallentamenti, vale a dire la strettoia in località ’La Rupe’ nella direzione che da Sasso Marconi va a Marzabotto. Stando sempre alle indiscrezioni si andrebbe a risolvere un’altra questione che di frequente crea qualche disagio. Non è raro che accadano degli incidenti nello svincolo di Orelia sempre alla Carbona, e anche questa situazione di criticità dovrebbe essere risolta.

I costi dovrebbero essere paragonabili a quelli della bretella, quindi aggirandosi attorno a 600 milioni di euro, e come in tutte soluzioni vi sono dei pro e dei contro. Uno dei vantaggi principali riguarda il fatto che non sarebbero scavate gallerie e la nuova statale sarebbe un punto di riferimento anche per le comunità che sono ai margini della montagna. L’aspetto più negativo, invece, riguarda i tempi di percorrenza che sarebbero ridotti, ma non dimezzati come succederebbe con la bretella. Comunque stiano le cose, tutti chiedono di prendere una decisione definitiva e di fare in fretta perché di tempo se ne è perso tanto e nel mentre alcune aziende della montagna, una volta cambiata la proprietà, hanno spostato la loro produzione non essendoci le infrastrutture necessarie per garantire un rapido trasporto delle merci. Lo stesso si potrebbe dire del turismo, sia invernale che estivo. Ora che la neve è arrivata al Corno alle Scale c’è il rischio di un imbottigliamento a Sasso Marconi, complice anche la chiusura del ponte Da Vinci.