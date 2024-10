"Porrettana, i ritardi non li causa il passante"

Rete Ferroviara Italiana deve investire di più sulla linea Porretta-Pianoro. A chiederlo è l’assessore regionale ai Trasporti Andrea Corsini con una lettera all’azienda pubblica questa sua istanza. "Dall’inizio della scuola a prima dell’alluvione – spiega Corsini – su questa tratta abbiamo avuto un calo della puntualità dei treni che dal 94% è passata all’84%, con un 18-20% di corse soppresse. Andando ad analizzare le cause di questi disservizi si scopre come, al netto degli eventi accidentali come le frane o gli animali selvatici che occupano i binari, la responsabilità sia della infrastruttura che necessita di un ammodernamento generale".

A questo aspetto c’è chi aggiunge la creazione del passante. Cosa risponde?

"La nostra analisi evidenzia come siano soprattutto i guasti e gli altri problemi legati alla rete a generare i ritardi. I treni, invece, non hanno creato nessuna difficoltà. Stiamo parlando di una linea che da Casalecchio a Porretta viaggia su una sola rotaia, quando sappiamo bene che oggi servirebbe, invece, il doppio binario da Casalecchio fino a Sasso Marconi. Su nostra sollecitazione Rfi ha inserito la progettazione di questa opera nel secondo semestre di quest’anno, ma una volta ideata andrà poi finanziata e anche in questo caso entra in gioco l’azienda governativa che è proprietaria dell’infrastruttura".

Ci vorranno anni. Nel frattempo pendolari e studenti cosa faranno?

"Stiamo adattando una serie di provvedimenti che dovrebbero riportare i disservizi ad una dimensione accettabile. Ad esempio una gestione diversa dei passaggi sulla stazione di Casalecchio di Reno – Garibaldi e l’utilizzo di treni con più porte per velocizzare la salita e la discesa dei passeggeri. Infine utilizzeremo anche il quinto binario cieco nella stazione di Porretta. Le prime rilevazioni ci dicono che con questi accorgimenti la puntualità è garantita, ma una stima significativa la si avrà solo tra una decina di giorni. Se sarà necessario adotteremo altri provvedimenti perché vogliamo comunque che il treno resti un mezzo affidabile".

Scottata da questa situazione la gente della montagna si chiede se il passante era così necessario?

"Ribadisco che le cause dei disservizi non dipendono dal passaggio dei treni. Le corse sono aumentate e i numeri ci dicono che questa era una soluzione attesa. Nel mese di luglio dal lunedì al venerdì vi è stato un aumento giornaliero di 1400 passeggeri e di 1050 nella giornata di sabato. I disservizi dipendono dalla struttura e noi stiamo lavorando per risolvere disagi che non dipendono da noi".

Massimo Selleri