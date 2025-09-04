"Porrettana, l’alternativa è un’odissea"

C’è grande preoccupazione in Appennino per i lavori in partenza sulla statale Porrettana. In particolare, ad agitare cittadini e imprese del territorio sono gli interventi che saranno realizzati prossimamente sul Ponte dell’Oggiola, nei pressi di Lama di Reno. Il cantiere potrebbe, stando alle indiscrezioni che circolano, durare cinque lunghi mesi, costringendo coloro che percorrono la strada ogni giorno a rallentamenti e deviazioni. A conferma del fermento di questi giorni, arriva una nota del ‘Comitato spontaneo industriali Alto Appennino’ firmata da Silvano Palmieri, fondatore dell’azienda Palmieri Group.

"Chiediamo che i lavori si svolgano con la massima rapidità – chiarisce l’ imprenditore – , limitando al massimo l’impatto sulla viabilità. Inoltre, sono fondamentali le comunicazioni trasparenti e la certezza dei tempi di cantiere: il tessuto economico locale è già in difficoltà, occorre evitare di assestargli il colpo di grazia". Il testo pubblicato contiene alcune indicazioni molto precise, che potrebbero servire a mitigare i disagi connessi all’intervento. "Impensabile – prosegue Palmieri – l’utilizzo alternativo della SP 24 che passa da Grizzana Morandi. La strada non può reggere il traffico pesante e gli autotrasportatori sarebbero costretti a un’odissea quotidiana. Si potrebbero almeno istituire delle fasce orarie di apertura della Porrettana ai camion, così da conciliare tutte le esigenze. In più, considerando che si va, neve permettendo, verso un maggiore afflusso turistico, potrebbe essere saggio, almeno in certe giornate, ricorrere all’utilizzo di persone fisiche a servizio del traffico, lasciando spenti i semafori". Palmieri, che rappresenta una delle realtà economiche più rilevanti del comprensorio, non parla esclusivamente a titolo personale.

"Penso che i miei ragionamenti possano valere per tutte le imprese, a partire da quelle che movimentano materiali pesanti e grandi volumi, come capita a noi con l’ acciaio. Però la mitigazione dei danni è utile anche alle imprese turistiche: se uno sciatore impiega due ore per raggiungere gli impianti, la volta successiva va in Trentino. Questo è ciò che va evitato". L’occasione è propizia per rilanciare un tema, sempre di attualità. "La situazione dimostra – conclude l’ imprenditore – la necessità della bretella Reno-Setta. In questi giorni sarei proprio curioso di approfondire le ragioni della contrarietà all’opera del sindaco di Grizzana che rischia, a breve, di avere i mezzi pesanti in mezzo al paese".

Fabio Marchioni