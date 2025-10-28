Porrettana, lavori alla rete idrica: stop al traffico

Hera, dalle 22 di ieri chiusa la Strada Statale 64 Porrettana all’altezza di Malalbergo per lavori alla rete idrica. Per effettuare la manutenzione in sicurezza, è necessaria una chiusura stradale di circa 3 chilometri per una durata prevista di 4 giorni.

Deviazioni concordate con Anas, possibili cali di pressione. Le squadre di Hera devono intervenire su una importante condotta idrica in prossimità del chilometro 117 della strada statale 64 Porrettana, nel territorio di Altedo, frazione di Malalbergo. I lavori di manutenzione sono iniziati alle 22 di ieri. Per effettuare i lavori in condizioni di sicurezza, è necessario chiudere alla viabilità un tratto della Porrettana di circa 3 chilometri. In accordo con Anas, sono stati individuati i percorsi alternativi che interesseranno tutti i veicoli, compresi quelli di soccorso. In particolare, i mezzi pesanti verranno deviati all’altezza del chilometro 114,300 sulle strade provinciali SP44, SP5 e SP45, mentre i mezzi leggeri dal chilometro 115,400 verranno deviati sulle vie della Vita e Bassa Inferiore.

L’intervento riguarda la condotta che serve parte del territorio di Malalbergo dove, durante i lavori, saranno possibili cali di pressione. Al ripristino del servizio, l’acqua potrà presentare una colorazione rossastra che non ne pregiudica la potabilità e che non è dannosa per la salute. Per informazioni e segnalazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800 713 900.