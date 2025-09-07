"Porrettana, ok al tavolo della Regione"

Lavori subito. Il Pd fa quadrato attorno alla sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi e respinge la proposta lanciata all’Anas da Marta Evangelisti di FdI di fare slittare il cantiere sulla statale Porrettana a Lama di Reno, che tante preoccupazioni sta creando agli operatori economici dell’alta valle del Reno. "Posticipare i lavori sulla Porrettana è un grave errore – interviene Elena Gaggioli (nella foto), vicesindaca di Alto Reno Terme –, la sindaca Cuppi, insieme a Regione e Città metropolitana, aveva da mesi avanzato proposte per attuare un intervento non più rinviabile e salvaguardare le esigenze delle imprese e dei cittadini dei comuni più periferici". "FdI che è al governo dice invece ad Anas di non intervenire sulla Porrettana e assume questa decisione senza consultare I territori e gli enti locali – aggiunge Gaggioli –. È gravissimo e ancora una volta a pagarne le conseguenze saranno cittadini ed imprese che ogni giorno utilizzano quella strada. Chiediamo che queste decisioni vengano assunte nel tavolo di confronto convocato dall’assessora Priolo alla presenza gli enti locali".

Anche la Cna, associazione di categoria che per prima aveva lanciato l’allarme sulle ricadute economiche del cantiere, guarda con favore al tavolo convocato da Irene Priolo. "Esprimiamo la nostra soddisfazione in merito alla decisione della Regione e dell’assessore alle infrastrutture Irene Priolo di convocare una riunione coi sindaci dell’Appennino e Anas, per trovare una soluzione che consenta di realizzare i lavori sulla Porrettana col minor impatto possibile per la viabilità dei cittadini e delle imprese – commento del presidente della Cna di Bologna Antonio Gramuglia. Siamo consapevoli della necessità di questi lavori ai fini della sicurezza, è importante che il loro impatto non blocchi la mobilità di cittadini e imprese dell’Appennino". La stessa Marta Evangelisti accoglie con soddisfazione la convocazione dei sindaci da parte della Regione: "Lasciamo ad altri le polemiche sterili e le bandiere di parte".