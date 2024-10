Porrettana, otto treni cancellati in un giorno

Per due giorni di seguito il treno delle 11.47 da Bologna a Marzabotto è stato cancellato. La differenza è che mentre lunedì la soppressione era passata sotto silenzio ed era toccato al ‘controllore’ spiegare ai passeggeri arrabbiati per il disservizio che la corsa non sarebbe stata effettuata, ieri l’informazione è stata puntuale grazie agli annunci vocali e i display elettronici. Il flusso di traffico legato al nuovo passante ferroviario Porretta-Pianoro non sembra centrare nulla, ma la causa va ricercata nell’evento franoso che sabato si è verificato a Sasso Marconi e che costringe ad un rallentamento tutti i treni che partono o arrivano da Marzabotto.

Anche ieri ci sono state ‘solo’ due cancellazioni, ma dopo quanto accaduto lunedì si è ulteriormente alimentato il clima di sfiducia che aleggia sulla capacità della struttura nel reggere una linea che non nasce e finisce su un binario della stazione di Bologna, ma che arriva fino a Pianoro. Sono state ben 12 le corse che hanno subito un ritardo o sono state cancellate e per molti pendolari è stata una vera odissea raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Perché tutto possa funzionare senza andare in crisi al minimo intoppo ci vorrebbe il doppio binario sulla tratta fino a Marzotto, un progetto che era nei piani della regione Emilia Romagna e che poi è stato messo nel cassetto.

"In realtà la Regione ha verificato che i ritardi non dipendono dal servizio passante – ha spiegato la consigliera metropolitana delegata alla mobilità Simona Laghetti durante l’ultimo consiglio comunale di Bologna – e chiederne l’annullamento non serve a nulla perché significherebbe solo togliere un servizio e tenersi i disagi. Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana hanno anche impiegato più personale per monitorare la circolazione e la situazione sta migliorando".

Nella statistica dei ritardi non rientrano le corse soppresse e questa è una delle anomalie che, secondo il centrodestra, la regione utilizza per nascondere come il passante sia positivo per chi si muove in città e abbia meno benefici per chi vive in montagna.

"I passeggeri sono trattati come sudditi – spiega la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti – e sono piegati al volere di chi in nome della mobilità sostenibile ha calato dall’alto un progetto che non sta in piedi su una tratta che necessitava di interventi strutturali. In effetti erano previsti ma la necessità di consenso elettorale da parte di chi attualmente governa la Regione ha prevalso sui reali bisogni dei pendolari studenti, lavoratori che siano".

La Lega, invece, con il suo vice segretario provinciale Matteo Di Benedetto chiede chiarimenti su come sia organizzato il trasporto sostitutivo: "I pendolari, i lavoratori e gli studenti ogni giorno devono sperare che la giornata vada come programmato. Il trasporto pubblico locale sta venendo messo a dura prova dalle scelte della Regione a maggior ragione quando il servizio sostitutivo è latente o a sua volta in ritardo o assente, per questo chiediamo chiarimenti pubblici sulla programmazione del servizio sostitutivo e su come è strutturato".

Massimo Selleri