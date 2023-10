Porrettana, presentazione del progetto

La nuova Porrettana. Un solo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale di Casalecchio in programma domani dalle 14,30 nella sede municipale. Si tratta della sessione straordinaria concordata tra i capigruppo delle forze politiche di maggioranza e di minoranza nel corso della quale si affronterà il tema del ‘Nodo ferro stradale di Casalecchio di Reno: presentazione del progetto dello stralcio sud stradale e dell’interramento della ferrovia’. Un tema caldo per la cittadina sul Reno dove stanno progredendo secondo programmi i lavori per il primo lotto dell’opera di complessivi 4 chilometri che andranno a completare il disegno di una variante alla vecchia statale atteso da decenni. Con un approfondimento sullo stato di finanziamento e progetto di interramento del tratto ferroviario per tutto lo sviluppo dei binari nel centro abitato. Durante la seduta interverranno Andrea Corsini, assessore regionale alla mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio, Eutimio Mucilli, commissario straordinario Anas, Salvatore De Rinaldis, responsabile progetti Bologna di Rete ferroviaria italiana. Il pubblico può assistere alla seduta o anche seguire la diretta online streaming sulla piattaforma comunale.