Porrettana, rebus lavori. Cna: "Imprese ignorate"

Apertura dei cantieri il 20 settembre prossimo sulla Strada Statale 64 Porrettana, all’altezza del centro abitato di Lama di Reno in territorio di Marzabotto. E già al via le proteste di artigiani e autotrasportatori della Cna per il lungo periodo di lavori previsto, 150 giorni, che costringeranno gli automezzi pesanti a transitare su un percorso alternativo sulle strade provinciali 24 e 325, ossia dalla valle del Reno a quella del Setta e viceversa, passando per gli abitati di Vergato, Grizzana Morandi, Rioveggio e Vado.

I lavori sulla Porrettana riguarderanno un tratto di 500 metri in corrispondenza del Ponte dell’Oggiola, dove sarà istituito un senso unico alternato, regolato da semaforo. Per gli autocarri fino a tre tonnellate e mezza si sta pensando, invece, a un percorso alternativo di due chilometri sulla viabilità locale, ossia lungo le vie San Silvestro e Lama di Reno. "Ancora una volta – tuona Silvia Bernabei, presidente di Cna Area Appennino Bolognese e titolare di un’impresa di autotrasporto – veniamo a sapere queste notizie da fonti di informazione locali e senza essere stati precedentemente informati". E prosegue: "Il percorso alternativo proposto per gli automezzi pesanti comporterà enormi disagi e costi elevati non solo per la categoria dei trasportatori, ma anche per tutte le attività destinatarie degli approvvigionamenti. Ma c’è di più. Il tratto alternativo proposto per i mezzi pesanti non è in grado di sopportare ulteriori aumenti del traffico. È già a rischio di dissesto e, speriamo non succeda, se si verificassero problemi anche su questo la nostra montagna sarebbe isolata. Chiediamo di essere ascoltati".

Le informazioni che circolano nella vallata del Reno su tempi e modalità del cantiere non vengono però confermate dall’Anas: "In merito ai lavori sono in corso le interlocuzioni con le Istituzioni e gli Enti territoriali competenti unitamente ad alcune ipotesi per la gestione della viabilità. Entro la prima decade di settembre si terrà una riunione, presso la Prefettura di Bologna, con tutti gli Enti interessati, nel corso della quale verranno condivise e definite le tempistiche e le modalità di gestione del cantiere". La riunione programmata viene confermata da Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto: "È escluso – sottolinea – che gli automezzi pesanti possano passare per l’abitato di Lama di Reno, le istituzioni presenti vaglieranno tutte le possibili soluzioni". Marco Gualandi, vice presidente Cna Bologna, torna a proporre l’urgente realizzazione della bretella Reno-Setta. "Stiamo aspettando il progetto – ribadisce Cuppi – e la valutazione di impatto ambientale".

