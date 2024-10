Porrettana riaperta nel tratto della Rupe. Cna Fit: "Gravi disagi al settore trasporti"

E’ tornata regolare dalle 16 di domenica scorsa la circolazione sulla strada statale Porrettana, in corrispondenza della Rupe di Sasso Marconi. Il tratto era stato prima chiuso parzialmente e poi totalmente per via del distacco e caduta di alcuni sassi seguiti alle precipitazioni dei giorni precedenti. "Alle 16,05 di domenica gli interventi di messa in sicurezza della parete rocciosa sono terminati e la strada è regolarmente transitabile a doppio senso di marcia – si legge nel comunicato di Anas –. A completamento degli interventi effettuati, nei prossimi giorni i tecnici eseguiranno opere di rifinitura che non prevedono però limitazioni al traffico".

Finalmente una buona notizia per i residenti della vallata del Reno e anche per le piccole e medie imprese riunite in Cna-Fit, che hanno espresso preoccupazione per "il grave disagio che sta colpendo il settore del trasporto pesante nell’area metropolitana di Bologna a seguito dell’alluvione che ha devastato il territorio negli ultimi giorni". Un’emergenza, sottolinea la sigla, che "ha compromesso la rete viaria, rendendo complessi, se non impossibili, i rifornimenti di beni primari e materiali essenziali per le attività pubbliche e i servizi di base della comunità. Situazione che non solo rallenta i collegamenti principali tra Bologna e il resto della provincia, ma rende anche difficile raggiungere le zone rurali e periferiche, già storicamente più isolate", osserva indicando proprio la statale Porrettana tra i punti più critici i cui blocchi all’altezza della Rupe "hanno provocato la chiusura dell’unica e strategica via di collegamento tra Alto Reno e Bologna".