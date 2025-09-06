"Porrettana, sarebbe folle lo slittamento dei lavori"

La CNA, pur confortata dall’ ipotesi di slittamento dei lavori, rilancia sulla Porrettana. "Apprendiamo la notizia – afferma Silvia Bernabei, presidente CNA area Appennino bolognese – che i lavori sulla statale all’altezza di Lama di Reno potrebbero iniziare dopo l’inverno. A tale proposito, sono grata alla consigliera regionale Marta Evangelisti per il dialogo con la dirigenza Anas. Certamente, lavori prolungati nella stagione invernale avrebbero portato enormi difficoltà al traffico, soprattutto dei mezzi pesanti. Però lo slittamento non è risolutivo: anche se fatte in primavera, le operazioni avranno comunque un impatto notevole, pur comprendendone l’importanza per la messa in sicurezza della strada". CNA pone l’accento sul coinvolgimento delle rappresentanze d’impresa nel processo decisionale. "È importante – prosegue Bernabei – che CNA Bologna e gli autotrasportatori di CNA FITA siano presenti all’incontro, previsto prossimamente in prefettura. La soluzione definitiva ai problemi di viabilità è una soltanto: la Bretella Reno-Setta". E Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto a supporto del Sindaco metropolitano per le Politiche per l’Appennino: "La necessità dell’Appennino è quella di fare al più presto i lavori e non ritardarli, poiché abbiamo già subito interruzioni della SS64 lo scorso autunno dovute a movimenti franosi negli stessi punti nei quali si erano verificate le frane nel 2023. Le frane sono in movimento ed è urgentissimo intervenire altrimenti si rischia di lasciare l’Appennino isolato. Non ha alcun senso ritardare i lavori. Come già fatto presente ad Anas in diverse occasioni, anche per rispondere alle richieste di CNA e per arrecare meno disagi a chi percorre la Porrettana. Sarebbe invece utile organizzare i lavori in modo diverso, sfruttando gli orari notturni come fatto per la Rupe, o con un restringimento della carreggiata che permetta il transito veicolare in entrambi i sensi".

Intanto Irene Priolo, assessora all’Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture della Regione ha convocato "martedì prossimo nel Comune di Marzabotto un incontro coi sindaci interessati dai lavori della SS64 in preparazione del vertice in prefettura il giorno dopo. Occorre che Anas valuti seriamente modalità organizzative alternative".

