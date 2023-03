Porrettana, stop ai treni per un mese Lavori nella tratta verso Pistoia

Dal 29 aprile al 28 maggio sarà sospesa la circolazione ferroviaria sull’intera tratta tra Porretta Terme e Pistoia con i collegamenti tra i diversi paesi che saranno comunque garantiti da un servizio sostitutivo con autobus che, in base alle varie tappe intermedie, passeranno o da Pracchia o dalla Collina. Il motivo dell’interruzione è legato ai lavori di rinnovamento dei binari nei 900 metri che separano le località di Corbezzi e Piteccio. Durante il cantiere, che prevede un investimento di circa 2 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici tra operatori di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di circa 30 mezzi di cantiere. Le lavorazioni consisteranno nella demolizione dell’attuale binario con rimozione totale del pietrisco e successiva ricostruzione della sede ferroviaria con posa di una nuova struttura. Inoltre, si svolgeranno attività di manutenzione ad alcune opere civili. Ripresa la normale circolazione dei treni, nei giorni feriali fino all’inizio del mese di luglio, vi sarà una riduzione di velocità nelle località interessate dai cantieri e questo comporterà per alcuni treni in servizio l’allungamento dei tempi di viaggio di qualche minuto. Non manca però chi lamenta una mancanza di coordinamento nello svolgimento dei lavori pubblici dato che sarebbe bastato aspettare solo un mese per avere la riapertura della galleria del Signorino, con una notevole riduzione della durata del viaggio con i mezzi sostitutivi. Inoltre vi sarebbe anche stata la conclusione dell’anno scolastico. " Si presenta così nuovamente l’ennesimo disagio per studenti e lavoratori che utilizzano quella tratta – spiega la consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marta Evangelisti – e per questo motivo abbiamo depositato una interpellanza dove chiediamo se si intenda attuare, congiuntamente alla Regione Emilia-Romagna e Toscana, iniziative di ristoro con sconti o rimborsi per gli utenti che hanno sottoscritto abbonamenti mensili o annuali".