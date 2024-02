Porrettana, treno guasto. Disagi e cancellazioni

Ancora ritardi e treni soppressi sulla ferrovia Porrettana. A denunciarlo è di nuovo il comitato dei pendolari della linea bolognese. A causa di un guasto, si riferisce, il treno 19578 delle 6.08 da Porretta ha viaggiato con 33 minuti di ritardo, portando alla soppressione del treno seguente, il 19587 da Vergato a Porretta, con arrivo previsto alle 7.05. A cascata, questo ha portato alla soppressione del convoglio 19584 da Porretta a Vergato, con partenza prevista alle 7.18, proprio per il mancato arrivo del precedente treno ‘fratello’.

"Prima di pensare ai ‘passanti’ per regalare un treno ogni 10 minuti alla cintura bolognese- attacca dunque il comitato pendolari- sarebbe meglio pensare ad assicurare un trasporto dignitoso ai lavoratori della linea Porrettana".

Non più tardi di una settimana fa, il comitato era tornato a farsi sentire per i continui disservizi sulla linea, ottenendo la convocazione di un incontro in Regione per affrontare i problemi.

"Dal Pd tante chiacchiere ma pochi fatti sulla Porrettana- attacca oggi Matteo Di Benedetto, vicesegretario provinciale della Lega a Bologna- i cittadini dell’Appennino meritano di più, alla prova dei fatti per il Pd sono cittadini di serie B".

Il leghista chiama dunque in causa l’assessore regionale ai Trasporti, Andrea Corsini, perchè "metta mano all’efficienza del servizio, prima di parlare dei progetti futuri".

Dall’incontro della scorsa settimana, infatti, tra le altre cose era emersa l’intenzione di sollecitare il Governo a finanziare il raddoppio della linea.

"Non è possibile che al netto degli annunci, ancora oggi, chi si sveglia la mattina da Porretta, Vergato o da uno dei comuni limitrofi, e usa il mezzo su ferro per andare a lavorare, non possa sapere con certezza se arriverà o meno in tempo a destinazione- attacca Di Benedetto- si ascoltino i sindaci, che da tempo sottolineano queste mancanze ed evidenziano i punti da toccare nel servizio del trasporto pubblico locale".

Proprio in Regione si muove intanto anche la capogruppo di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, che chiede alla Giunta Bonaccini di "assicurare un trasporto dignitoso ai lavoratori della linea ferroviaria Porrettana invece che concentrarsi sul progetto del passante di Pianoro, il quale contribuirebbe verosimilmente ad aumentare i ritardi dei treni sulla linea Bologna-Porretta".

Evangelisti, tra l’altro, sottolinea come i disservizi di oggi si sommino ad una ’analoga cancellazione’ di un treno sabato mattina, a conferma dunque di quanto siano ’frequenti i ritardi su questa linea’.