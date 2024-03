"Porrettana: troppi disagi, prendiamo l’auto"

Disagi senza fine sulla linea Bologna-Porretta, tra cancellazioni, ritardi oltre la mezz’ora. Il comitato dei pendolari stila quello che definisce il ’drammatico bollettino degli ultimi dieci giorni’, con treni soppressi, guasti sulla linea e passeggeri abbandonati nelle stazioni. Ad esempio sabato 24 febbraio "a causa della mancanza di tensione elettrica fra Riola e Porretta, il treno 19619 è rimasto bloccato in mezzo ai binari prima di Silla; dopo circa un paio d’ore i viaggiatori sono stati aiutati dai carabinieri a percorrere a piedi le rotaie e raggiungere un autobus che li portasse a destinazione". Disagi vengono segnalati anche sui bus sostitutivi, a causa di un ’mancato coordinamento’ con la linea.

"Sarebbe bello - dice Valerio Giusti del comitato pendolari -che alcuni politici prendessero casa per un mese a Porretta per provare in prima persona il 94% di puntualità. Ci sono viaggiatori che pensano di non rinnovare l’abbonamento e urare l’auto".

Crescono i dubbi anche sul collegamento che unirà la Porrettana alla Bologna-Pianoro nell’ambito del servizio ferroviario metropolitano. "Cosa succederà a partire dal 9 giugno- si chiede il comitato pendolari- quando i politici esibiranno al mondo il passante Porretta/Pianoro con il rischio di condannare la linea al tracollo?".

Una domanda che si fa anche la capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Marta Evangelisti, che conta di interessare il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "Riteniamo -dice- che la situazione non potrebbe che peggiorare e quindi abbiamo depositato l’ennesima interrogazione alla Regione per sapere quali garanzie di puntualità del servizio ci saranno con l’attivazione del Passante e sulla base di quali studi, se esistono. Riteniamo- aggiunge la meloniana- che la situazione della Porrettana e del nuovo progetto debba essere oggetto di un attento esame e sottoporremo la questione anche a livello ministeriale, nonostante la competenza regionale, perché le conseguenze potrebbero davvero essere irreparabili per decine di centinaia di studenti e pendolari".

Va all’attacco anche il vicesegretario della Lega bolognese Matteo Di Benedetto. "Il disservizio risulta evidente- dice - non a caso tanti pendolari che hanno scelto il trasporto su ferro stanno cominciando a pentirsi della scelta. A questo punto - conclude il leghista - attendiamo azioni concrete e atti dalla maggioranza che governa la regione. Le promesse non bastano più, così come i roboanti progetti che hanno il solo scopo di lanciare avanti la palla e gettare fumo negli occhi: il servizio va efficentato subito, anche con una manutenzione strutturale delle linee".