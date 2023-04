Porrettana, un mese di lavori Niente treni sulla tratta per Pistoia

Da sabato fino al 28 maggio i treni non circoleranno sulla linea ferroviaria Porretta-Pistoia. Lo stop è dovuto ad un intervento di sostituzione di circa 900 metri di binario tra le stazioni di Corbezzi e Piteccio. Vista l’entità dei lavori e la presenza del binario unico, i convogli non possono transitare e per ovviare a questo disagio saranno presenti due diversi servizio sostitutivi. Nel primo caso gli autobus passeranno da Pracchia, mentre il secondo attraverserà il paese della Collina. Durante i lavori, che prevedono un investimento di circa 2 milioni di euro, saranno impegnati quotidianamente circa 50 tecnici tra operatori di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, con l’utilizzo di circa 30 mezzi di cantiere.

I disagi, però, non si limitano a questo stop, ma a seguito dei lavori che verranno portati a termine entro fine maggio, i treni dovranno comunque subire una riduzione di velocità nel tratto interessato dai cantieri. Una modifica temporanea all’orario che comporterà un paio di minuti di viaggio in più per i treni in entrambe le direzioni.

Questa riduzione di velocità, da programma, durerà dal ripristino della circolazione fino all’inizio del mese di luglio. Alcune categorie di utenti non hanno gradito questo stop. La prima riguarda gli studenti delle scuole superiori che abitano nell’alta valle del Reno e che frequentano gli istituti pistoiesi. Sarebbe stato, infatti, sufficiente per slittare i lavori di cinque settimane per farli combaciare con il periodo delle vacanze estive. Il secondo, invece, è legata ai pendolari. Con la galleria del Signorino che è parzialmente chiusa fino ad ottobre, il treno era diventata la via preferenziale per spostarsi dalla propria casa al luogo di lavoro, mentre ora con il servizio sostitutivo verranno dilatati i tempi e non ci sarà più questa convenienza.

Gli adeguamenti della ferrovia riguarderanno circa un chilometro di binario tra le due località e le lavorazioni consisteranno nella demolizione delle attuali rotaie con rimozione totale del pietrisco e successiva ricostruzione della sede ferroviaria con posa del nuovo binario. Vista la presenza in zona di operai e macchinari specializzati, il programma dei lavori prevederà anche una serie di attività di manutenzione ad alcune opere civili, tra cui ponti e muri di contenimento. I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria, compresa la biglietteria online, sono già aggiornati con i nuovi orari.

Massimo Selleri