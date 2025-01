Porta a porta, nuova raccolta al via. EcoSmarty, arriva la carta smeraldo

Anno nuovo, sistema nuovo di raccolta differenziata dei rifiuti a Zola Predosa. Scattato proprio da Capodanno, comporta un nuovo il calendario per la raccolta porta a porta di alcune tipologie di scarti, l’esposizione dei rifiuti indifferenziati solo nei bidoncini grigi codificati per le singole utenze e l’eliminazione dei bidoni condominiali. Inoltre, è prevista la raccolta delle lattine in alluminio assieme alla plastica nei sacchi gialli e non più con il vetro, il conferimento di sfalci e ramaglie solo nei sacchi verdi e non più in quelli arancioni e, a richiesta, la possibilità di avere sacchi codificati per la raccolta di pannoloni e pannolini. Introdotto anche l’uso della Carta Smeraldo per le tre postazioni di EcoSmarty che, installate di fianco alle stazioni ferroviarie di Ponte Ronca, del Municipio e di Riale, sono in grado di accogliere 24 ore su 24 i rifiuti di carta, plastica e lattine, vetro e organico. Ma non l’indifferenziato.

"Ad oggi – rivela Sergio Cardo, assessore all’Ambiente di Zola Predosa – abbiamo distribuito già 7mila nuovi kit (il 90 per cento delle utenze) su sei linee di consegna, anche di sabato e domenica fino a Capodanno. Abbiamo avvertito le famiglie che, contrariamente a quanto annunciato le settimane scorse, il ritiro dei vecchi bidoncini è stato rimandato al 31 gennaio prossimo. Il nuovo sistema è stato introdotto perché, dopo 12 anni, è stato rifatto il contratto con il nuovo gestore, ora rappresentato da un gruppo di imprese guidato da Hera che si avvale di alcune cooperative per la pulizia, spazzamento e lavaggio delle strade. Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti prevede anche il conferimento dei calcinacci dei lavori edili e lo smaltimento di lastre di amianto".

Il nuovo kit per la raccolta dei rifiuti si può ancora ritirare agli Ecosportelli Hera che si trovano in Municipio (sala corsi) oppure a Riale (piazza Lombardi), aperti tutti i martedì dalle 14 alle 18 e anche questo fine settimana. Il nuovo kit è composto dal nuovo calendario rifiuti, in vigore dal 1° gennaio 2025 per famiglie e attività produttive, un bidoncino codificato per l’indifferenziato (personalizzato per i condomini), un bidoncino codificato per l’organico (personalizzato per i condomini), i sacchi gialli per la raccolta di plastica e lattine con codice identificativo, i sacchi azzurri per la raccolta della carta con codice identificativo, i sacchetti per l’organico, la Carta Smeraldo Hera e le guide alla raccolta differenziata, dell’amianto e del materiale inerte per piccoli lavori di edilizia domestica. Il contenitore per sfalci e ramaglie può essere richiesto al ritiro del kit. Verrà consegnato inseguito. Il numero verde 800 999 500 è riservato agli amministratori di condominio.

Nicodemo Mele