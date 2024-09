‘Porte aperte’ nei negozi. L’iniziativa di Ascom arriva in provincia: "Partiamo da Budrio"

Bologna, 3 settembre 2024 – "Siamo partiti con una squadra di 634 attività, ma ora abbiamo superato le mille adesioni". Non c’è dubbio sul successo e sull’efficacia della campagna ’Porte Aperte’ lanciata da Confcommercio Ascom, insieme con il Carlino, a partire da luglio. L’iniziativa invita clienti, turisti e cittadini a entrare nei negozi in casi di pericolo o necessità, con l’obiettivo di contrastare i fenomeni di microcriminalità.

"Registriamo ottimi risultati – dice Giancarlo Tonelli, direttore generale di Ascom –, tanto da superare le mille adesioni. Mille commercianti che hanno deciso di mettersi a disposizione della cittadinanza e della sicurezza".

E il progetto ora coinvolge anche la provincia. "Tanti territori della provincia, infatti, vogliono aderire alla campagna nel loro comune. E con il presidente Enrico Postacchini abbiamo deciso di allargare la rete a tutto il territorio, partendo da Budrio".

Un moto di valore civico e sociale che diventa sempre più intenso. Il progetto "mette in evidenza luci e ombre del contesto che la nostra società vive – analizza il direttore –. Le nostre attività associate si sono messe a disposizione della cittadinanza e anche delle forze dell’ordine, monitorando le zone della città. L’iniziativa, che mette in luce il forte senso civico e sociale, andrà avanti fino a dicembre. In più, molti commercianti si sono proposti per inserire la loro foto all’interno della nostra campagna di comunicazione, perché vogliono metterci la faccia".

Ma questo si scontra con la realtà degradata che viviamo: "Le segnalazioni mostrano un’involuzione della qualità della vita cittadina – segnala Tonelli –. Avvertiamo una forte di preoccupazione: le denunce e le segnalazioni dei commercianti hanno portato anche all’arresto di chi delinque. Persone che, però, nell’arco di poco tempo sono state rimesse in libertà, mettendo in difficoltà i lavoratori che hanno contribuito al loro fermo". A preoccupare è "l’aumento dell’aggressività di questi soggetti – continua il direttore –. Dal centro e dalla periferia, queste persone molto spesso hanno in tasca coltelli, sono armati in maniera illegale con strumenti che possono ferire".

E questo non può essere permesso. "Il nostro sforzo vuole mantenere alta la volontà di dare maggiore sicurezza alla nostra città, vogliamo far vincere questa paura – spiega Tonelli –. Vogliamo accogliere chi è in difficoltà. Ma, a differenza di prima, il commerciante non interviene più direttamente sulla strada, andando incontro al pericolo. Per questo la tempestività degli interventi diventa fondamentale". In questo senso, "lavoriamo in collaborazione con le forze dell’ordine – precisa il direttore –. La Polizia di stato e i Carabinieri hanno l’elenco completo di chi aderisce all’iniziativa e i commercianti hanno un contatto diretto con gli agenti".