Porta il figlio in Italia, resta senza soldi e lo abbandona: papà denunciato

Bologna, 27 ottobre 2023 - Ha convinto suo figlio a seguirlo in Italia, ma una volta arrivati nel nostro paese lo ha abbandonato perché era rimasto senza soldi. È quando accaduto a un ragazzo albanese di 15 anni che la sera di martedì 24 ottobre ha chiesto aiuto ai carabinieri.

Il quindicenne, intorno alle 19, si è presentato dai militari dell'Arma della caserma di via Leonetto Cipriani e non parlando italiano ha dovuto usare Google traduttore, riuscendo così a comunicare con i carabinieri. Il giovane ha raccontato che il padre, un quarantaseienne, lo aveva abbandonato in Italia perché era rimasto senza soldi, dopo averlo accompagnato con un volo proveniente dall’Albania e diretto all’Aeroporto di Milano Malpensa il 19 ottobre 2023.

Il ragazzino, in buone condizioni di salute, era evidentemente spaventato perché, prima di recarsi in caserma, era stato costretto a trascorrere la notte al parco, non sapendo a chi rivolgersi. I carabinieri gli hanno così offerto ospitalità e lo hanno tranquillizzato per poi affidarlo agli assistenti del Pronto Intervento Sociale di Bologna. Il padre del ragazzino è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica di Bologna con l'accusa di abbandono di persone minori o incapaci e favoreggiamento dell’immigrazione illegale.