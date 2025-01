Porta la droga al figlio. Mamma denunciata dopo la visita al Pratello

Ci sono mamme che portano ai figli detenuti torte, melanzane alla parmigiana, libri e vestiti. Altre, invece, che portano loro dell’hashish. Il fatto è gravissimo quando succede - spesso - tra gli adulti; ancora più allarmante se il genitore ‘spacciatore’ ha un figlio minore. La circostanza, nel dettaglio, si è verificata lo scorso 4 gennaio al Pratello, quando una mamma ha consegnato al figlio, durante uno degli incontri settimanali, 8 grammi di hashish. A denunciare l’episodio è la Fp Cgil: "Abbiamo appreso che il personale di polizia penitenziaria dell’istituto penale per minorenni del Pratello ha rinvenuto un considerevole quantitativo di sostanza stupefacente", scrive il sindacato, spiegando la circostanza preoccupante del ritrovamento: "Durante i colloqui con i familiari di un detenuto, l’agente addetto al controllo delle salette ha notato il passaggio della sostanza tra il parente e il detenuto". Subito gli agenti del Pratello hanno effettuato i dovuti controlli, a seguito dei quali è stata rinvenuta la sostanza stupefacente: di conseguenza la donna è stata denunciata all’ autorità giudiziaria.

"La Fp Cgil rivolge il proprio plauso al personale di polizia penitenziaria per la brillante operazione sotto la guida del nuovo comandante ispettore capo Lionetti, al quale rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico – dicono ancora dal sindacato di penitenziaria –. La situazione dell’ istituto da quanto appreso è invariata rispetto alla situazione ben nota, con un tasso di sovraffollamento altissimo e una gravissima carenza di personale, in un contesto che vede una struttura obsoleta e fatiscente. Chiediamo interventi mirati al fine di assicurare la possibilità di svolgere il proprio mandato in maniera adeguata a tutto il personale dell’ istituto".

Una situazione, quella del Pratello, più volte denunciata, anche a seguito di aggressioni da parte dei giovani ospiti agli agenti in servizio all’interno del minorile. Dove il numero dei giovani detenuti supera abitualmente le 40 unità, con situazioni anche molto problematiche. Una situazione più volte segnalata dai sindacati di penitenziaria, che chiedono un adeguamento dell’organico alle attuali esigenze dell’istituto.

n. t.