Porta Vittoria ingabbiata per lavori

A San Giovanni in Persiceto Porta Vittoria si rifà il look. Lunedì scorso è stata posizionata la recinzione dell’area di cantiere per il restauro dello storico edificio, chiamato Porta di sopra, che svetta lungo i viali di circonvallazione della cittadina nei pressi del cimitero comunale. Visto che l’area di cantiere prevede la chiusura del voltone della Porta, per tutta la durata dei lavori le affissioni dei defunti verranno collocate all’esterno dell’area recintata su corso Italia. I lavori di restauro delle facciate di Porta Vittoria hanno l’obiettivo di salvaguardare le caratteristiche storiche autentiche del monumento.

"L’intervento – spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti – prevede il risanamento conservativo delle superfici architettoniche esterne utilizzando malte adeguate per composizione e colore e sarà suddiviso in varie fasi: pulitura preliminare, pre - consolidamento delle superfici distaccate, pulitura definitiva, consolidamento delle superfici, stuccatura delle lesioni e la tinteggiatura". E il primo cittadino continua: "La pavimentazione esterna verrà risistemata, non solo nell’ottica di proteggere, ma anche di valorizzare il monumento, in quanto ingresso pedonale al centro storico della città. Verranno inoltre sostituite le grondaie per migliorare la protezione dalle acque meteoriche e il convogliamento nel canale sotterraneo". L’importo dei lavori è di circa 400.000 euro e dovrebbero terminare a settembre, in concomitanza con la tradizionale ‘Fiera d’autunno’. L’edificio nella forma attuale risale alla fine del ‘700 ed è opera dell’architetto Gian Giacomo Dotti. In precedenza esisteva un’altra costruzione di cui si ha memoria nel 1318, quando fu deciso di fortificare il castello di San Giovanni in Persiceto. Porta Vittoria, negli anni ristrutturata, sin dalla costruzione ha sempre avuto un ruolo determinante nella vita di Persiceto, come viene riportato nei testi storici.

Cessato il pericolo delle guerre, le porte servirono a impedire, in tempo di epidemia, l’ingresso a quelli che non erano muniti delle ‘fedi di Sanità’. Nell’occasione l’amministrazione comunale fa sapere che verranno chiusi i bagni pubblici presenti per la durata necessaria all’installazione del ponteggio. A installazione avvenuta, verrà creato un tunnel di collegamento che permetterà ai cittadini l’accesso ai servizi igienici anche durante le attività di cantiere. Indicativamente il periodo di chiusura dei bagni pubblici durerà circa 10 giorni.

Pier Luigi Trombetta