"Portafogli rubato alla Dozza, non è così"

"Non risulta in alcun modo che il portafogli sia stato sfilato con maestria da abili mani di ’ladri’ rinchiusi alla Dozza". È la precisazione della Camera Penale dopo che ieri abbiamo riportato la notizia di un portafogli rubato in carcere. Il loro collega non ha sporto denuncia e "si è avveduto dell’ammanco solo all’uscita" e lo ha segnalato "al personale di polizia penitenziaria". Ma l’indomani, il portafogli è stato trovato in sala conferenze, esterna al muro di cinta del carcere, "dove probabilmente gli era inavvertitamente scivolato. È stato ritrovato integro, senza però il denaro contante". Pur "non essendo chiari alcuni dettagli, è opportuno sottolineare che la notizia secondo cui il portafogli sarebbe stato abilmente rubato nel corso della visita nelle sezioni detentive è, con ogni probabilità, destituita di fondamento".