Portantino arrestato. Croce Gialla estranea

La Croce Gialla di via dell’Arcopveggio è completamente estranea ai fatti per cui è stato arrestato, negli scorsi giorni, uno dei suoi volontari. L’uomo, un quarantasettenne romeno, solo da poco più di un anno faceva parte della squadra di volontari di via dell’Arcoveggio, che non erano a conoscenza del suo passato, come puntualizza il presidente dell’associazione.

Il quarantasettenne è stato rintracciato dai carabinieri, che lo hanno arrestato in esecuzione di un ordine di carcerazione per un cumulo di pene di 5 anni e mezzo, per maltrattamenti alla moglie e stalking nei confronti di un’altra donna. Fatti avvenuti tra il 2017 e il 2022.

Una vicenda che ha scosso i colleghi, che non potevano immaginare il passato turbolento del collega, conducente di ambulanza.