Porte aperte a Colle Ameno Il borgo della grande bellezza

Quindici artisti in mostra nella Villa Davia, sette botteghe d’arte aperte, cinema, visite guidate, punti ristoro musica e performance da sabato prossimo e per quasi un mese nel borgo di Colle Ameno, il complesso settecentesco costruito a lato della Porrettana a Pontecchio di Sasso Marconi. Nel suo genere costituisce un esempio unico di dimora di villeggiatura inserita in un complesso nel quale fosse possibile trascorrere un piacevole soggiorno estivo, ma svolgervi anche attività culturali, d’arte, di ricerca scientifica, oltre ad attività economiche, agricole ed artigianali. Una vocazione naturale all’arte ribadita nelle proposte inserite nello sterminato cartellone di Art City Bologna 2023.

Così, sabato alle 17 si apre la mostra d’arte contemporanea curata da Spazio relativo di Iside Calcagnile, una delle sette botteghe artigiane di Colle Ameno, e Laura Rositani, in collaborazione con Tatiana Basso. Frutto di un progetto, prevede l’allestimento di un percorso espositivo nelle sale di Villa Davia, residenza signorile situata all’interno del borgo con le opere di quindici artisti: Luisa Badino, Giorgia Fincato, Daniele Gagliardi, Nicolas Magnant, Caterina Morigi, Giorgia Mocilnik, NeroAlessandro Neretti, Aleksandar Pektov, Lisa Redetti, Giovanna Repetto, Alberto Scodro, Giulia Seri, Simone Settimo, Mattia Sinigaglia, Moe Yoshida. Alla vernice partecipano il sindaco Roberto Parmeggiani e l’assessora al turismo Marilena Lenzi. Seguiranno la performance concerto Heat is life, con la danzatrice e performer Biancosangue e la musicista Costanza Bortolotti (alle 20 nello splendido oratorio di S. Antonio) e alle 22 l’Open Studio di Iside Calcagnile.

La mostra di Villa Davia sarà poi visitabile fino al 24 febbraio. Il secondo appuntamento da segnalare è la proiezione del docufilm ’Infinito: l’universo di Luigi Ghirri’ di Matteo Parisini: un film che, con la voce di Stefano Accorsi, ripercorre le tappe cruciali della vita di Ghirri, fotografo di fama internazionale. In programma il 4 febbraio alla presenza del regista alle 18,30 e alle 21, nel Salone delle decorazioni nel corso della Notte bianca dell’Arte ad ingresso gratuito.

Da segnalare inoltre il servizio di navetta dalla stazione di Bologna a Colle Ameno e le due visite guidate alla scoperta delle bellezze artistiche e architettoniche di Colle Ameno: sabato 28 Gennaio alle 16 e sabato 4 Febbraio alle 17. Prenotazioni presso infoSasso, tel. 051 6758409.

g. m.