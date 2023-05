Porte aperte ai nuovi talenti Le aziende accolgono 13 giovani

La città apre le porte ai nuovi talenti, grazie all’iniziativa Bet, ’Bologna Empowering Talent’, che ha selezionato 13 giovani provienenti da tutta Italia. Il progetto dà agli studenti e alle studentesse, neolaureati o giovani professionisti, la possibilità di vivere un’esperienza di vita e di lavoro a contatto con le eccellenze industriali del territorio. Le dieci donne e i tre uomini, tutti under 30, parteciperanno a uno stage di tre settimane, divisi in gruppi di lavoro nelle aziende Alstom, Crif e Rekeep, entrando concretamente nel percorso del complesso mondo del lavoro.

"Bet significa scommessa, ed è di fatto una scommessa, sul fatto che riusciremo a trattenere questo capitale umano, perché si innamorerà del nostro territorio – afferma Rosa Grimaldi, delegata alla promozione economica –. È un programma di attrazione e di trattenimento dei talenti, che hanno partecipato alla call aperta, e sono stati selezionati".

Il percorso di formazione prevede la copertura delle spese di vitto e alloggio, e delle esperienze del progetto. Si tratta di una strategia che trattiene i giovani sul territorio, valorizzando le loro competenze. "Attraiamo talenti per farli entrare in un sistema di lavoro di qualità – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Vincenzo Colla –. E il progetto contribuisce sulla foresteria, sui costi primari, cosa non banale. Nella legge per attrarre i talenti vogliamo agevolare la possibilità di avere un luogo dove abitare. Gli enti locali devono progettare un piano casa per chi deve studiare e per chi deve lavorare".

L’iniziativa della Città metropolitana è organizzata con il supporto tecnico-scientifico di Almacube, l’innovation hub dell’Alma Mater, e di Confindustria Emilia Area Centro.

"Abbiamo selezionato un gruppo di giovani qualificati con profili multidisciplinari, che lavoreranno sulle sfide lanciate dai partner industriali – spiega Alessandro Grandi, presidente di Almacube –. È un percorso di formazione, conoscenza e acquisizione di metodologie specifiche finalizzate all’innovazione".

"Faremo vedere ai talenti le eccellenze professionali della nostra città, e del nuovo servizio dell’amministrazione metropolitana, per aiutare le imprese ad avere le competenze che cercano sul mercato", conclude il sindaco Matteo Lepore. La prima edizione del progetto vede la disponibilità di tre pilastri industriali, che mettono a disposizione degli studenti un percorso di lavoro e formazione di qualità, con la possibilità di essere inseriti e assunti nelle aziende.

